Новый завотделом комитета по обороне и безопасности ЖК. Что о нем известно

Заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша стал бывший председатель Погранслужбы Курманакун Матенов.

Об этом чиновнике почти забыли, поскольку со дня его увольнения прошло почти шесть лет. Курманакун Матенов — полковник Вооруженных сил, имеет ведомственные и государственные награды.

Что еще известно о новом назначенце, рассказывает 24.kg.

Земляк президента

Курманакун Матенов родился 15 июля 1965 года. В биографии чиновника не указывается место рождения. Однако известно, что он является земляком президента. Полковник родился в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области, а его отец из Кара-Кульджинского района Ошской области.

Редакции известно, что Курманакун Матенов возглавлял штаб в Кара-Кульджинском районе во время выборов.

В плену у боевиков

Впервые о Курманакуне Матенове стало известно, когда во время Баткенских событий в 1999-м он оказался в плену у боевиков. Тогда он был начальником главного разведывательного управления Министерства обороны.

За Курманакуна Матенова и других пленных власти Кыргызстана отдали выкуп.

По данным сайта CA-Portal, военнослужащий попал в плен с оперативной картой, где была указана дислокация наших сил. В последующем эту карту нашли у боевиков в ходе их ликвидации.

Кадровый офицер

Полковник Матенов — кадровый офицер. В 1987 году он стал выпускником Ташкентского высшего общевойскового командного училища. Спустя десять лет — в 1997-м — с отличием окончил Военную академию имени Михаила Фрунзе в Москве.

Немногим позже, в 2010 году, он прошел обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Взлеты и падения

Свою карьеру Курманакун Матенов начал в 1987-м. Он служил в Национальной гвардии, Минобороны, возглавлял Главный штаб Вооруженных сил и был начальником Главного управления военной разведки. Окончив учебу в Турции в 2010 году, стал начальником регионального управления Погранслужбы, а сразу после Апрельской революции его назначили председателем ГПС. Просидел Матенов в кресле главы ведомства всего три месяца. Почти год военнослужащий находился в распоряжении кадров, а в феврале 2011-го стал заведующим отделом комитета по обороне и безопасности Жогорку Кенеша.

В парламенте он проработал три года, а затем в 2013-м вновь возглавил ГПС. Правда, ненадолго: в 2014 году бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его от занимаемой должности.

Пенсионный скандал

В октябре 2013-го Военная прокуратура предъявила Курманакуну Матенову обвинение в мошенничестве. По версии следствия, экс-глава Пограничной службы проживал в Бишкеке, но в пенсионное отделение ГПС представил поддельную справку о том, что живет в селе Сары-Таш Алайского района, где установлена надбавка к пенсии за высокогорье.

Курманакуну Матенову с 10 марта 2011 года была назначена пенсия из расчета повышенного коэффициента, которая составила 41 тысячу 402 сома ежемесячно, из них 18 тысяч 112 сомов — районный коэффициент.

В результате незаконно начисленной пенсии, по версии следствия, государству был причинен ущерб в 409 тысяч 383 сома. Однако через год Матенов был полностью оправдан Военным судом.

Напомним, что Курманакун Матенов назначен на должность в аппарат Жогорку Кенеша вместо Эрнеста Молдошева, которого обвиняют в избиении сотрудника патрульной милиции.

Источник: 24.kg