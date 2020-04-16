Курманакун Матенов стал завотделом Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности

Курманакун Матенов 13 апреля назначен заведующим отделом Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.
Об этом АКИpress сообщили в парламенте.
Ранее завотделом международного комитета ЖК был Эрнест Молдошев.
Матенов ранее уже был завотделом данного Комитета ЖК — с 2100 по 2013 год, также он дважды занимал должность председателя Государственной пограничной службы (в 2010-м и 2013-м годах).
Источник: kg.akipress.org
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