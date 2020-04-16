(Видео) Исхак Пирматов готов уйти из парламента, если это поможет исправить ситуацию в стране

Он считает, что правительство не справляется со своими обязанностями

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов готов сдать свой мандат, если это поможет исправить ситуацию в стране. Об этом он заявил в ходе программы “Уроки парламентаризма”.

По словам нардепа, это для него не составит труда. При этом он раскритиковал исполнительную власть.

- Жогорку Кенеш видит, что исполнительная власть не работает, - сказал Пирматов. - Основная функция парламента - это принять законы для народа, а роль правительства — выполнить их. Если Жогорку Кенеша не будет, то никто не будет указывать на минусы кабмина. Мы исправляем ошибочные указания комендатуры.

Источник: vesti.kg