(Видео) Исхак Пирматов готов уйти из парламента, если это поможет исправить ситуацию в стране 

Он считает, что правительство не справляется со своими обязанностями
Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов готов сдать свой мандат, если это поможет исправить ситуацию в стране. Об этом он заявил в ходе программы “Уроки парламентаризма”.
По словам нардепа, это для него не составит труда. При этом он раскритиковал исполнительную власть.
- Жогорку Кенеш видит, что исполнительная власть не работает, - сказал Пирматов. - Основная функция парламента - это принять законы для народа, а роль правительства — выполнить их. Если Жогорку Кенеша не будет, то никто не будет указывать на минусы кабмина. Мы исправляем ошибочные указания комендатуры.
Источник: vesti.kg
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