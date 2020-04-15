(Видео) В парламенте признали, что Дастан Джумабеков снова ошибся 

В марте текущего года торага ЖК призвал коллег проводить разъяснительную работу с 27 по 15 апреля
Пресс-секретарь Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу признался, что спикер Дастан Джумабеков снова ошибся в своих словах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, 24 марта текущего года Джумабеков призвал депутатов с 27 по 15 апреля проводить с электоратом разъяснительную работу о чрезвычайном положении.
- То, что он ошибся в названии месяца, - правда, - пояснил пресс-секретарь парламента. - Он имел в виду, что нужно проводить беседу с населением с 27 марта по 15 апреля.
Источник: vesti.kg
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