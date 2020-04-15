Алтынбек Сулайманов: Пусть Казахстан снимет запрет на вывоз муки, или не давайте им воду

Депутат порекомендовал правительству КР решить вопрос нефти и газа

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов обратился к членам правительства с требованием провести переговоры с компанией «Газпром» и решить вопрос цены за газ и топливо.

- Во всех странах дорожает еда и дешевеют другие товары, включая нефть, - заявил парламентарий. - У нас же цены на топливо сохранились. Сейчас, когда начались весенне-полевые работы, это важно. Поговорите с Газпромом. Также обсудите с ними цену на газ. Почему они повышают цены в такое тяжелое время? В Узбекистане они покупают один куб газа за 125 долларов, а нам продают за 230 долларов.

Кроме того, депутат недоволен тем, что в Кыргызстан не поступает мука из Казахстана.

- Проведите переговоры с Казахстаном, пусть снимут у себя запрет на экспорт муки, - отметил он. - Почему мы им по соглашению 1982 года даем воду с трех водохранилищ? Тогда вы тоже запретите подачу воды.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев ответил депутату, что цена за газ повышаться не будет.

- По ГСМ ведется работа, сейчас есть снижение на 1,5 сома с начала текущего года, - пояснил он. - По поводу газа, так как договор был заключен в долларах, из-за курса валюты они намеревались повысить цены, но премьер-министр провел переговоры с руководством компании. Пришли к тому, что цена за газ будет прежняя.

Источник: vesti.kg