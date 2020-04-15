Депутаты ЖК утвердили продление режима ЧП в Бишкеке и других районах

«За» проголосовали 111 парламентариев
Жогорку Кенеш вторым постановлением утвердил указ президента о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек и Ош, а также Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области
Всего проголосовали 111 депутатов, выступивших против не было.
Напомним, указом президента ЧП в указанных городах и районах продлевается до 30 апреля 2020 года.
Источник: vesti.kg
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