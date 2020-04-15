Депутаты ЖК утвердили продление режима ЧП в Бишкеке и других районах

«За» проголосовали 111 парламентариев

Жогорку Кенеш вторым постановлением утвердил указ президента о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек и Ош, а также Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области

Всего проголосовали 111 депутатов, выступивших против не было.

Напомним, указом президента ЧП в указанных городах и районах продлевается до 30 апреля 2020 года.

Источник: vesti.kg