Камчыбек Ташиев выступил с обращением к Сооронбаю Жээнбекову

Бывший парламентарий просит президента помочь кыргызстанцам вернуться на родину
Экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев выступил с обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь кыргызстанцам вернуться на родину. Они не могут сегодня попасть домой из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса.
«Уважаемый президент!
На прошлой неделе я обращался к премьер-министру с просьбой принять меры по возвращению кыргызстанцев на родину, которые из-за пандемии не смогли сами прилететь. Но от него никакой помощи не последовало.
Поэтому я теперь вынужден обратиться к вам. Я прошу вас подключить все госструктуры, дипломатов, ваш авторитет как главы государства и помочь нашим гражданам вернуться домой.
Сейчас всего около 1 000 человек из Москвы, Новосибирска и Стамбула находятся на автомобильной трассе между Россией и Казахстаном.
Эти люди нужны стране не только тогда, когда отправляют деньги или участвуют в выборах.
Их нужно защитить, как наших граждан, наших родственников.
Уважаемый президент! Наши родные братья и сестры остались на улице, помогите им, они надеются на вас и ждут», - написал бывший парламентарий.
Источник: vesti.kg
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