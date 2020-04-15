Камчыбек Ташиев выступил с обращением к Сооронбаю Жээнбекову

Бывший парламентарий просит президента помочь кыргызстанцам вернуться на родину

Экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев выступил с обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь кыргызстанцам вернуться на родину. Они не могут сегодня попасть домой из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса.

«Уважаемый президент!

На прошлой неделе я обращался к премьер-министру с просьбой принять меры по возвращению кыргызстанцев на родину, которые из-за пандемии не смогли сами прилететь. Но от него никакой помощи не последовало.

Поэтому я теперь вынужден обратиться к вам. Я прошу вас подключить все госструктуры, дипломатов, ваш авторитет как главы государства и помочь нашим гражданам вернуться домой.

Сейчас всего около 1 000 человек из Москвы, Новосибирска и Стамбула находятся на автомобильной трассе между Россией и Казахстаном.

Эти люди нужны стране не только тогда, когда отправляют деньги или участвуют в выборах.

Их нужно защитить, как наших граждан, наших родственников.

Уважаемый президент! Наши родные братья и сестры остались на улице, помогите им, они надеются на вас и ждут», - написал бывший парламентарий.

Источник: vesti.kg