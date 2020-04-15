Экс-судья Конституционной палаты о деле «развратного» пограничника: Судью должны привлечь к ответственности

Клара Сооронкулова не исключает, что дело переквалифицировали по причине коррупции

Судья Чуйского областного суда, который переквалифицировал дело пограничника по статье «Хулиганство», ранее обвиняемого в развратных действиях в отношении двух малолетних девочек, должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

По ее словам, суд не должен был смягчать наказание, поскольку со стороны Т.А. были совершены развратные действия, и относить их к статье «Хулиганство» «неприемлемо».

- Суд не должен был переквалифицировать это дело, потому что оно не относится к хулиганству, - сказала Сооронкулова. - Это чистейшей воды преступление, причем по отношению к несовершеннолетним. За такое должны, наоборот, ужесточать наказание и изолировать от общества. Наверное, этот пограничник выплатил компенсацию родителям.​

Кроме того, экс-судья предполагает, что в отношении Т.А. смягчили наказание по причине коррупции.

- Нужно ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи, - отметила она. - Я думаю, что судью подогрели. Когда переквалифицируют дело, но при этом явно было серьезное преступление, чаще всего это связано с коррупцией.​

Напомним, в октябре 2019 года пограничника обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти- и десятилетних девочек.

Сообщалось, что мужчина завел пятилетнюю потерпевшую в подъезд, начал целовать ее и трогать за бедра, а также показал свой половой орган. После он убежал в соседний двор и схватил 10-летнюю девочку, принявшись целовать ее.

Вчера, 14 апреля, Чуйский областной суд переквалифицировал дело в отношении обвиняемого по статье «Хулиганство».

Изначально следствие предъявило военнослужащему пограничного контроля «Манас» Т.А. обвинение по частям 1-4 статьи 162 «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Дело поступило в Токмокский городской суд 24 января 2020 года.

Т.А. признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч 600 расчетных показателей (за каждый из двух эпизодов) в доход государства. Таким образом, на основании статьи 78 УК КР окончательный размер штрафа составил 3 тысячи расчетных показателей, или 300 тысяч сомов, рассказали в пресс-службе.

Источник: vesti.kg