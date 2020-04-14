Руслан Казакбаев: Пусть премьер устроит встречу с Куловым, Джумагуловым, Бабановым, Сариевым

Депутат отметил, что бывшие премьеры тоже работали в кризисных ситуациях и могли бы поделиться с правительством своими идеями
Депутат ЖК Руслан Казакбаев на заседании комитетов предложил правительству организовывать встречи с экс-премьер-министрами, которые могли бы делиться с властью своими идеями напрямую, а не через СМИ.
- Заметьте, многие эксперты делятся своими мыслями в СМИ, обращаясь к народу, - сказал парламентарий. - В штабе есть аналитическая группа, с которой можно связаться по телефону, электронной почте? Граждане могут высказать свои предложения о работе штаба и не только? Почему вы не публикуете это в СМИ?
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ответил, что такая группа есть. Они объявят о том, что к группе можно обратиться по телефону и через сайт.
- Многие политики, экономисты могли бы напрямую к вам обратиться, - продолжил Казакбаев. - А вы могли бы принять к сведению их полезные мысли. Те же экс-премьеры - Феликс Кулов, Апас Джумагулов, Омурбек Бабанов, Темир Сариев и многие другие - озвучивают свои предложения в различных интервью. Может, премьер будет устраивать встречи с ними? Устройте двухчасовой круглый стол раз в неделю. А что, если они вам будут озвучивать свои умные идеи? Собирайте лидеров фракций. Экс-премьеры тоже в свое время работали в кризисных ситуациях.
Кубатбек Боронов заверил нардепа, что передаст его слова премьер-министру.
Источник: vesti.kg
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