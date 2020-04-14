Бакиев пополняет кошелек Мадумарова?

Адахан Кимсанбаевич одним из первых ускоряя свою ходьбу, начал гонку президентских выборов.

Он объездил всю страну. Там куда он приезжает, он не просто встречается с народом, а сорит деньгами, накрывает столы на тысячу людей, ставит памятники из дорогих камней. Даже на сайте «Аламан kg.org» он лидирует. На прошлых парламентских выборах было заметно, что лидер партии «Бутун Кыргызстан» сильно нуждается в денежных средствах. А на этот раз слепому видно, что его кошелек «растолстел». Если верить разговорам, то среди новых лидеров Юга - Келдибеков, Ташиев, Султанов, шансы у Мадумарова заметно выше. Видимо, беглец Жаныш Бакиев потихоньку делится миллионами с господином Адаханом. Дай, Бог, лишь бы не сглазить! Что плохого, если ворованные деньги возвратятся народу через Мадумарова?

Источник: газета «Учур» № 15 от 14.04.2011/ стр. 2