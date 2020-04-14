Действия экс-министра здравоохранения К.Чолпонбаева должны быть рассмотрены военной прокуратурой, - депутат

Военная прокуратура должна привлечь к ответственности экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Об этом на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен»).

Депутат спросил, почему задерживалось проведение анализов?

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ответил, что в первое время не было реагентов, из-за чего были заморожены образцы.

«На сегодняшний день исследуются анализы, которые поступают ежедневно. В день, работая в три смены, лаборатории могут исследовать 1400 анализов», - сообщил Боронов.

«Сейчас у нас режим чрезвычайного положения, можно сказать, военный режим. В такое время халатность — это преступление. Тогда военная прокуратура должна привлечь Чолпонбаева к ответственности, так как до сих пор не было реагентов, средств индивидуальной защиты. Из-за него ситуация сложилась как в Италии, каждый пятый зараженный — врач», - сообщил Иманалиев и обвинил бывшего министра здравоохранения в халатности.

Космосбек Чолпонбаев был освобожден от должности министра здравоохранения 1 апреля 2020 года.

Источник: kg.akipress.org