Феликс Кулов: Я предлагал отменить в столице режим ЧП

Экс-премьер полагает, что для функционирования экономики можно ограничиться режимом ЧС с соблюдением карантинных норм

В Бишкеке нужно отменить режим Чрезвычайного положения и до конца апреля ввести режим Чрезвычайной ситуации, чтобы часть предприятий могла возобновить свою работу.

Таким мнением в социальной сети поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов, который в 1990 году был комендантом столицы.

(орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

«В преддверии 15 апреля оживленно обсуждается вопрос о целесообразности продления чрезвычайного положения. Ранее уже высказывался по этому поводу. Но после внесения вице-премьером Бороновым предложения о продлении режима ЧП, попросили прокомментировать не изменил ли свою позицию. Мое мнение осталось прежним. Правительством введен по стране режим чрезвычайной ситуации , а в отдельных регионах, куда входит Бишкек, Указом Президента введён еще и режим чрезвычайного положения. Я предлагал отменить в столице режим ЧП, но сохранить минимум до конца апреля режим ЧС . В этом случае отменяется комендантский час, сокращаются некоторые стационарные посты внутри города, разрешается работа большинства предприятий и некоторые другие разумные послабления», - написал он.

Вместе с тем Кулов добавил, что в таком случае необходимо соблюдать карантинные меры.

«А именно: запреты на проведение массовых мероприятий, в том числе, религиозных; не собираться больше трёх человек; на каждом работающем предприятии, организации осуществляется дезинфекция рабочих мест, то же самое касается маршрутных такси; проводится ежедневное измерение температуры сотрудников, ношение населением защитных масок; сохранение дистанционного обучения и удаленной работы, там где это возможно и так далее. Другими словами, нужно находить золотую середину: с одной стороны обеспечить жесткое соблюдение всех противоэпидемических мероприятий и соблюдение гражданами установленных требований карантина в условиях режима чрезвычайной ситуации, а с другой- обеспечить насколько это возможно в таких условиях нормальное функционирование экономики. Просто всё запрещать большого ума не надо», - заключил экс-премьер.

Напомним, ранее Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что об отмене карантина не может быть и речи. А после первый вице-премьер Кубатбек Боронов обратился к Сооронбаю Жээнбекову с предложением продилить режим ЧП в Бишкеке, Оше и отдельных селах страны.

Источник: vesti.kg