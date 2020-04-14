Экс-глава отдела ГКНБ: Почему же нет ни одного обращения против чекистов? Надо отстаивать свои права

Максат Мамытканов недоумевает, почему люди не жалуются на его бывших коллег, когда те снимают видео с извинениями

В Кыргызстане ГКНБ выявляет фейковую информацию для того, чтобы не допустить панического настроения среди граждан. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший начальник отдела Госкомитета национальной безопасности Максат Мамытканов.

Отметим, ранее кыргызстанцы возмущались сообщениями ГКНБ о том, что задержаны распространители ложной информации о коронавирусе и происшествиях, связанных с этим заболеванием. Чекисты публиковали видеоролики, на которых люди извинялись за свои посты и сообщения в социальных сетях. Интернет-пользователи писали, что Госкомитет тратит время и силы на ненужные действия, вместо того чтобы отражать реальные угрозы государственной безопасности. А правозащитники отметили, что извинения распространителей дезинформации перед народом на видео, которые практикуют в период чрезвычайного положения правоохранители, не являются правовой мерой наказания.

- ГКНБ делает то, что сказали, - отметил Мамытканов. - Вероятно, такая мера применяется для того, чтобы не допустить массовой паники. Что же касается публикации видео с извинениями людей, то тут важно понимать, было ли согласие граждан на обнародование записи. Если люди сами соглашались, то юридически очень сложно что-то предъявить чекистам. Но если ролики были обнародованы лишь решением сотрудников ГКНБ, можно и их привлечь к ответственности.

Бывший чекист добавил, что граждане сами не желают защищать свои права.

- Если к кому-то применили силу сотрудники ГКНБ, можно пожаловаться в прокуратуру или подать в суд, - напомнил он. - Почему же нет ни одного обращения? Надо стоять за свои права.

Источник: vesti.kg