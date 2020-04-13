Исхак Масалиев: Референдум – не экзамен

Депутат парламента Исхак Масалиев прокомментировал редакции Elgezit.kg инициативу своего коллеги Курманкула Зулушева о назначении референдума об изменении формы правления в Кыргызстане.

Законопроект появился на сайте Жогорку Кенеше в рубрике «Общественное обсуждение» 1 апреля. Юристы и политологи раскритиковали документ и призвали автора немедленно отозвать его. Эксперты напомнили, что в Кыргызстане бушует эпидемия COVID-19, число инфицированных ежедневно растет, 34 медика заражены, страна на пороге экономического коллапса, под угрозой срыва парламентские выборы, а инициировать еще и всенародное голосование – непопулярный и политически непродуманный шаг.

Нардеп до сих пор не пояснил, почему он при учете всех этих обстоятельств вдруг обеспокоился формой правления.

С комментарием выступил Исхак Масалиев. Как выяснилось, его Курманкул Зулушев приглашал в соавторы, и сам проект закона был им разработан еще в ноябре 2019 года.

— Однако вашей фамилии как еще одного инициатора в предложенном на обсуждение варианте нет. Почему?

— У меня достаточно своих инициатив. Но Зулушев обсуждал со мной эту идею. И я поддержал его тогда, да и сейчас не вижу ничего катастрофичного в том, чтобы спросить народ, при какой форме правления они хотят жить. Что лучше – 120 начальников или один, отвечающий за все руководитель, наделенный по Конституции определенными полномочиями? Де-юре у нас нет парламентской республики. Жогорку Кенеш боится брать на себя всю полноту власти. Смотрите, даже в условиях кризиса, спровоцированного пандемией, с донорами встречается глава государства, финансовые вопросы решает он же. А, согласно Основному закону, этим должен заниматься парламент. Но депутаты инициативы не проявляют.

— Но люди не понимают специфики, не знают отличий форм правления. Можно ли в этом случае формулировать вопрос так, как предлагает Курманкул Токторалиевич?

— Те эксперты, которые заявляют, что люди не разбираются в тонкостях политической науки и не отличают президентскую форму от парламентской, а значит, проголосуют неправильно, занимаются передергиванием и подменой понятий. Референдум – это не экзамен на знание предмета политологии. И здесь не может идти речи о каком-то ошибочном выборе. Если люди решат, что нужен парламентаризм, значит, нужно строить парламентаризм. Но не в виде профанации, как сегодня, а в соответствии с Конституцией. Если же проголосуют за президентскую форму – ну что же, будем вносить поправки в Основной закон и расширять полномочия президента.

— То есть обнулим сроки?

— Речь сейчас не об обнулении сроков действующего главы государства. Пусть люди решат для начала, что для них лучше. Я понимаю страх некоторых политологов и юристов, что если в Кыргызстане возродится президентская форма, то это непременно приведет к диктатуре одного человека и авторитаризму. Но в нынешних политических реалиях, при условии, что страна пережила две революции, и были свергнуты и изгнаны два президента, такого усиления власти не произойдет. Кто захочет повторить печальный опыт своих предшественников? Но нужно понимать, что сейчас мы тоже не живем при парламентской демократии. И потом давайте просто один раз честно спросим у избирателей, чего хотят они, а не будем опираться на собственные фантазии и домысливать за 6 миллионов человек.

— Но назначать референдум в период кризиса, в условиях ЧП, это неправильно. Тем более, привязывать его к дате парламентских выборов, проведение которых из-за пандемии коронавируса под вопросом. Вы так не считаете?

— Если режим ЧП будет продлен, или ЧС, естественно, никакого плебисцита не будет. Избирательная кампания в Жогорку Кенеш будет также перенесена. Но совсем снимать с повестки вопрос о проведении всенародного голосования неверно. В конце концов, у нас основной носитель власти – это народ, суверен, и политикам надо помнить об этом.



Источник: media-center.kg