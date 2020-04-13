Дастан Бекешев: В отношении Кубатбека Боронова нужно провести расследование

Депутат требует, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку сотрудникам ГКНБ, принуждающим извиняться перед кыргызстанцами
Правительство должно провести служебное расследование в отношении первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом Vesti.kg заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
По его словам, Боронов должен был проверить информацию, прежде чем утверждать о медработнице, которая якобы заразила коронаирусом нескольких людей, сходив на на той.
- Прежде чем выступать, нужно проверять информацию,- подчеркнул Бекешев.
В своем законопроекте «О давлении на медицинских работников» парламентарий настаивает на том, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку сотрудникам ГКНБ, которые принуждают врачей извиняться перед общественностью.
Кроме того, в документе указано, что все медработники, заразившиеся COVID-19, должны получить денежную компенсацию.
Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что врач из Оша, сходив на той, заразила своих коллег коронавирусной инфекцией. Однако сама медработница и ее коллеги это опровергли.
Источник: vesti.kg
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