Дастан Бекешев: В отношении Кубатбека Боронова нужно провести расследование

Депутат требует, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку сотрудникам ГКНБ, принуждающим извиняться перед кыргызстанцами

Правительство должно провести служебное расследование в отношении первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом Vesti.kg заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, Боронов должен был проверить информацию, прежде чем утверждать о медработнице, которая якобы заразила коронаирусом нескольких людей, сходив на на той.

- Прежде чем выступать, нужно проверять информацию,- подчеркнул Бекешев.

В своем законопроекте «О давлении на медицинских работников» парламентарий настаивает на том, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку сотрудникам ГКНБ, которые принуждают врачей извиняться перед общественностью.

Кроме того, в документе указано, что все медработники, заразившиеся COVID-19, должны получить денежную компенсацию.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что врач из Оша, сходив на той, заразила своих коллег коронавирусной инфекцией. Однако сама медработница и ее коллеги это опровергли.

Источник: vesti.kg