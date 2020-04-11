Бывший подчиненный Райымбека Матраимова рассказал о поручениях своего шефа

Видеообращение опубликовал Али Токтакунов – автор расследования о вывозе из Кыргызстана 700 млн долларов

Райымбек Матраимов требует доставить к нему журналиста «Азаттык» Али Токтакунова «живым или мертвым». По крайней мере, так заявляет бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмильбек Кимсанов. Его видеообращение опубликовал в Instagram Али Токтакунов.

Экс-таможенник показал переписку с бывшим начальником. Последний якобы требовал от подчиненного добыть личные данные журналиста и его адрес в Чехии.

«Вот, у меня есть такие записи. Написано: «Шеф». Это номер Райымбека Исмаиловича. Вот такие задания он мне дает: «Найдете мне сегодня адреса Али Токтакунова. Доставите из Праги живым или мертвым», — вот такие приказы дает. Говорит, найдете в Праге», - поясняет Кимсанов.

В публикации в соцсети Токтакунов подтвердил, что информация о нем – подлинная.

«Не оставляет в покое, даже если отказываюсь, - говорит экс-сотрудник таможни. - Три-четыре раза стреляли в нас — братьев и меня самого. Но мы молчим, не можем пожаловаться. Мы-то знаем, если пожалуемся, то на сегодняшний день этот человек на многое способен. Вы многого не знаете».

На своей странице в Facebook журналист сообщил, что Эмильбек Кимсанов якобы некогда был «кадром Матраимова» и одним из наиболее близких к экс-зампредседателя людей. Он добавил, что слова бывшего таможенника уже проверяют.

«Я надеюсь, что власть и спецслужбы Кыргызстана примут во внимание обращение Кимсанова, - заметил Токтакунов. - Появилось основание полагать, что есть угроза жизни не только в отношении меня, но и моей семьи, близких родственников в Кыргызстане и коллег».

Отметим, что в январе 2020 года Эмильбека Кимсанова объявили в розыск по делу 2-летней давности об избиении Автандила Конгантиева. Бывшего таможенника задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали на родину, поместив в СИЗО-1.

Сам Кимсанов уверяет, что дело об избиении стало лишь поводом для его возвращения в Кыргызстан. А Kloop отмечает, что ранее брат Кимсанова уверял, что тот бежал в Россию именно из-за отказа выполнять поручения Матраимова.

В мае 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop опубликовали расследование о вывозе из Кыргызстана 700 млн долларов с помощью курьеров. Об этом журналистам рассказал причастный к руководству посыльными бизнесмен Айеркен Саймаити. Также Саймаити упомянул, что контрабанда стала возможной благодаря покровительству экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова.

Незадолго до публикации материала Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. Али Токтакунов в это время был в Чехии, где находится головной офис радио «Свободы».

Источник: vesti.kg