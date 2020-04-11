Представитель Матраимовых ответил на обвинения в адрес экс-замглавы таможни

«Цифровые технологии позволяют даже создавать видимость присутствия человека на месте преступления»

Заявления о якобы требованиях Райымбека Матраимова доставить «живым или мертвым» журналиста «Азаттык» можно расценивать как попытку шантажа и стремление уйти от уголовной ответственности.

Так представитель интересов семьи Матраимовых, доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз прокомментировал Vesti.kg недавнее видеообращение экс-сотрудника таможенной службы Эмильбека Кимсанова.

«Свою позицию я уже обозначил, призвав общество не обращать на это внимания», - сказал он.

По словам юриста, попыток дискредитировать Райымбека Матраимова будет еще много. Он отметил, что сегодня цифровые технологии позволяют монтировать голоса и создавать диалоги, вплоть до создания видимости присутствия человека на месте преступления или каком-либо мероприятии.

«На фоне пандемии коронавируса можно воочию увидеть, чем на самом деле занят Райымбек Матраимов», - подчеркнул Азиз.

Представитель Матраимовых уверил, что бывший замглавы таможни и его семья крайне заинтересованы в здоровье и благополучии Али Токтакунова, поскольку они намерены добиться от оппонентов Матраимова правдивого признания, и не собираются скрывать то, чего нет.

«Любой подвох или искусственно созданную угрозу сейчас толкуют в связи с семьей Матраимовых, - заметил он. – Вероятно, это удобно и даже является главной целью. Ярким примером тому является избиение Болота Темирова, к которому Матраимовы и его близкие не имели никакого отношения».

Что же касается видео, то, по мнению Канатбека Азиза, нестыковки в нем можно увидеть невооруженным глазом. Например, он обратил внимание на то, что, демонстрируя переписку, Кимсанов так и не показывает текста поручения экс-зампреда.

«Более того, и это самое главное: герой этого видео представил на обозрение свое сообщение с иностранным адресом, а не наоборот, - подчеркивает юрист. – Вероятно, с целью сгладить углы после очередного безрезультатного поливания Матраимовых грязью».

Канатбек Азиз добавил, что обществу еще предоставят доказательства невиновности Райымбека Матраимова.

Ранее Vesti.kg передавало, что экс-сотрудник ГТС Эмильбек Кимсанов выпустил видеообращение, в котором заявил, что его бывший начальник – Райымбек Матраимов – требует доставить журналиста Али Токтакунова «живым или мертвым».

Источник: vesti.kg