Осмоналиев: «Посол Турции обматерил министра Чингиза Айдарбекова. Тот проглотил»

Юрист считает, что МИД Кыргызстана давно пора поставить Женгиза Камила Фырата на место

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат не в первый раз грубо бранит сотрудников отечественного МИД, но никто из них, включая министра, ни словом не возражает ему. Это возмущает экс-проректора Дипломатической академии МИД КР, доктора юридических наук, профессора Кайрата Осмоналиева.

- На встрече с замминистра (честно говоря, не скажу, с каким именно), когда обсуждали дело о здании Beta Stores на Горького – Байтик-Батыра, посол буквально швырнул ему папку, выматерил на английском и ушел, - рассказал Осмоналиев Vesti.kg.

На одной из конференций, по словам юриста, Женгиз Камил Фырат назвал сотрудников кырызстанского внешнеполитического ведомства бездельниками.

- А в конце марта он встретился с министром и еще несколькими людьми, - продолжил бывший проректор Дипакадемии. – В итоге посол обматерил Чингиза Айдарбекова, упрекая его в бездействии. Что кыргызская Фемида не помогает ему в деле о Beta Stores. Все слышали. Да и видеофиксация должна быть во время таких встреч. Министр проглотил.

Кайрат Осмоналиев уверяет, что подлинность этих историй подтвердили один действующий сотрудник министерства и двое бывших.

«Это очень надежные источники», - настаивает он.

Проректор Дипломатической академии считает, что Женгиза Камила Фырата давно пора поставить на место. Не обязательно сразу объявлять персоной нон грата – это крайние меры. Но вызвать на ковер за публичные высказывания, отменить аккредитацию, исключить из списка официальной рассылки и не продлевать дипломатический автомобильный номер, предлагает Осмоналиев.

- А еще Чингиз Айдарбеков может напрямую обратиться к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу и поставить вопрос ребром, - продолжает Осмоналиев. - Просто жалко нашего министра, который только утирается. И как гражданину мне обидно, что какой-то нахал, пусть и из развитой страны, так борзеет. А МИД у нас всегда пытается промолчать. Как будто они боятся или не знают такой практики.

Напомним, посол в Турции устроил публичный скандал в мае 2019 года, демонстративно покинув ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана. Его возмутило присутствие директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за 35 млн долларов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации ФЕТО? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов», — заявил тогда Женгиз Камил Фырат.

В июне 2019 года посол Турции оказался в гуще беспорядков в селе Орок Чуйской области. Он объяснил, что всего лишь приехал забрать сотрудницу турецкого посольства, но в МИД все равно вручили дипломату ноту с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны.

В январе 2020 года стало известно о том, что Первомайский районный суд Бишкека рассматривает иск бывшего министра иностранных дел Аскара Айтматова к Женгизу Камилу Фырату. Экс-глава внешнеполитического ведомства потребовал публичных извинений за обвинения в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).

- Вместо того чтобы заниматься посольской работой – налаживанием добрососедских отношений, посол Турции сеет раздор, - негодует Кайрат Осмоналиев.

Источник: vesti.kg