Адвокаты Кыргызстана просят президента освободить заключенных из СИЗО

По их мнению, коронавирус может попасть в следственные изоляторы, что приведет к многочисленным жертвам

В Кыргызстане группа адвокатов написала обращение к Сооронбаю Жээнбекову, в котором юристы просят главу государства обратить внимание на возможную разгрузку следственных изоляторов на время пандемии коронавируса. Текстом обращения на своей странице в социальной сети поделился член Совета адвокатов Адвокатуры КР Эдуард Ли.

«Распространяющаяся в Кыргызстане коронавирусная инфекция вызвала угрожающую обстановку в СИЗО, поскольку большинство подследственных и подсудимых имеют легочные заболевания, связанные с иммунодефицитом, что ставит их в категорию наиболее уязвимых к заражению COVID-19, - отмечено в обращении. - На фоне пандемии коронавируса и общей суматохи, связанной с введением ЧП в Кыргызстане, власти, забыв заключенных, находящихся в СИЗО, нарушают их конституционные права на здоровье и жизнь».

В своем письме к главе государства юристы предполагают, что со стороны госорганов будут предприняты такие меры, как карантин в СИЗО и запрет на встречи с адвокатами и следователями. Однако авторы обращения полагают, что их будет недостаточно.

«В СИЗО работает штат работников ГСИН, которые ежедневно сообщаются и контактируют с внешним миром, где имеется вирус COVID-19, - напомнили президенту. - При проникновении коронавируса в следственные изоляторы, которое возможно через работников ГСИН, вирус молниеносно распространится, и тогда необходимо будет лечить одновременного более чем 2000 заключенных. Придётся подвергнуть карантинным мерам работников СИЗО, потребуется штат врачей, медицинских работников, аппараты ИВЛ и другой специальной медицинской техники, отсутствие которых в свою очередь повлечет летальный исход больных».

Вместе с тем адвокаты переживают, что карантин в СИЗО вызовет прекращение следственных мероприятий, что приведет к нарушениям норм Уголовно-процессуального кодекса: не будут соблюдаться сроки расследования и содержания под стражей, заключенные окажутся без юридической защиты, гарантированной Конституцией.

«Многие страны, столкнувшись с пандемией коронавируса, временно меняют содержание под стражей на альтернативные меры пресечения, не связанные с лишением свободы, которые предусмотрены законом, при этом проявляя принципы гуманизма и презумпции невиновности, а также права, гарантированные Конституцией и международными принципами и нормами, - написано в обращении. - Особую озабоченность вызывает положение заключенных по экономическим преступлениям, которые в большинстве случаев привлекаются к уголовной ответственности незаконно. В нарушение требований норм Уголовно-процессуального кодекса по делам, где между заявителями-потерпевшими и подозреваемыми существуют договорные гражданско-правовые отношения, возбуждены уголовные дела, и в отношение бизнесменов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остановлена их предпринимательская деятельность, прекращены трудовые отношения и происходит отток инвесторов из страны. В то время как по таким "искусственно возбужденным" уголовным делам споры должны разрешаться в гражданском порядке в соответствии с ч.4 ст.2 УПК Кыргызской Республики».

Источник: vesti.kg