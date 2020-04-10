Внеочередное заседание ССТГ пройдет в формате видеоконференции, в нем участвует и президент Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На внеочередном заседании, которое состоится под председательством Азербайджанской Республики, будет обсужден вопрос консолидации усилий тюркоязычных стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
В заседании в формате видеоконференции примут участие президента Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, ремпьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.
Ожидается также участие генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисуса.
Источник: Элгезит
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