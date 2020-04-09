Главным санитарным врачом КР назначен Нурболот Усенбаев

Заместителем министра здравоохранения КР - главным государственным санитарным врачом КР назначен Нурболот Усенбаев.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министра КР, сообщает пресс-служба Минздрава.

Занимавший должность главного санитарного врача Толо Исаков покинул пост по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.

Усенбаев Нурболот Толошевич

Родился 23 апреля 1962 года в г. Фрунзе.

Образование высшее. В 1985-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «санитарный врач».

Трудовая деятельность:

1985-1986 гг. – ассистент кафедры эпидемиологии Киргизского государственного медицинского института.

1986-1992 гг. – врач-эпидемиолог, заведующий эпидотделом Джети-Огузской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области.

1992-1998 гг. – главный врач Тонской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области.

1998-1999 гг. – заведующий эпидотделом ДГСЭН Минздрава.

1999-2002 гг. – начальник управления эпиднадзора ДГСЭН Минздрава.

2002-2006 гг. - заместитель генерального директора Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения.

2006 – 2012гг. - менеджер проекта Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулёзом, малярией при Департаменте госсанэпиднадзора Минздрава.

2012-2013 г.- заведующий отделом мониторинга и оценки Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР.

2013-2014г. - заместитель директора Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения.

2014-2015г. – руководитель Центра карантинных и особо опасных инфекций ДПЗиГСЭН.

2016 г. по настоящее время –заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

- апрель 2020 г. – заместитель министр здравоохранения КР.

Является советником государственной службы III класса.

Научные труды

2011 г. – защитил диссертацию кандидата медицинских наук, г. Москва, РФ.

Имеет 20 научных статей.

Источник: Кабар