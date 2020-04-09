Главным санитарным врачом КР назначен Нурболот Усенбаев

Заместителем министра здравоохранения КР - главным государственным санитарным врачом КР назначен Нурболот Усенбаев.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министра КР, сообщает пресс-служба Минздрава.
Занимавший должность главного санитарного врача Толо Исаков покинул пост по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.
Усенбаев Нурболот Толошевич
Родился 23 апреля 1962 года в г. Фрунзе.
Образование высшее. В 1985-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «санитарный врач».
Трудовая деятельность:
1985-1986 гг. – ассистент кафедры эпидемиологии Киргизского государственного медицинского института.
1986-1992 гг. – врач-эпидемиолог, заведующий эпидотделом Джети-Огузской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области.
1992-1998 гг. – главный врач Тонской районной санэпидстанции Иссык-Кульской области.
1998-1999 гг. – заведующий эпидотделом ДГСЭН Минздрава.
1999-2002 гг. – начальник управления эпиднадзора ДГСЭН Минздрава.
2002-2006 гг. - заместитель генерального директора Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения.
2006 – 2012гг. - менеджер проекта Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулёзом, малярией при Департаменте госсанэпиднадзора Минздрава.
2012-2013 г.- заведующий отделом мониторинга и оценки Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР.
2013-2014г. - заместитель директора Департамента госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения.
2014-2015г. – руководитель Центра карантинных и особо опасных инфекций ДПЗиГСЭН.
2016 г. по настоящее время –заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.
- апрель 2020 г. – заместитель министр здравоохранения КР.
Является советником государственной службы III класса.
Научные труды
2011 г. – защитил диссертацию кандидата медицинских наук, г. Москва, РФ.
Имеет 20 научных статей.
Источник: Кабар
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