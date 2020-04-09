ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Аиды Исмаиловой

Решение связано с ее назначением на пост вице-премьера

Центризбирком Кыргызстана принял решение досрочно прекратить полномочия депутата Жогорку Кенеша от парламентской фракции «Республики-Ата Журт» Аиды Исмаиловы в связи с переходом на работу, не совместимую с выполнением депутатских полномочий, в соответствии с пунктами 1, 3 части 3 статьи 73 Конституции Кыргызской Республики, пунктами 1, 6 части 4 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», пунктами 1, 3 части 1, частью 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Указом президента КР от 1 апреля 2020 года Исмаилова назначена вице-премьер-министром, а также поступило личное заявление от 4 апреля 2020 года о сложении полномочий депутата ЖК.

Информационный отдел ЦИК КР