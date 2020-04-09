Толо Исаков освобожден от должности замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Толо Исаков освобожден от должности по собственному желанию.

Об этом АКИpress 9 апреля сообщил сам Исаков.

По его словам, он написал заявление в связи с проблемами со здоровьем. «Написал заявление и вчера премьер-министр подписал его. В дальнейшем готов работать на любой должности, которую мне предложат, и делиться опытом», - сказал он.

Ранее Исаков сообщал, что он находится на больничном из-за гипертонического криза.

Распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 января 2020 года Толо Исаков был назначен заместителем министра здравоохранения.

Источник: kg.akipress.org