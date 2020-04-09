Бек Борбиев: Те, кто утверждает, что коронавирус - это политика, устраивают саботаж против власти​

«Не понимаю таких людей. Как будто весь земной шар притих и подыгрывает нам, чтобы кыргызы сделали свою политику»

Отечественный исполнитель Бек Борбиев назвал саботажем против власти слова политиков о том, что коронавирусная инфекция - это лишь отечественная политика.​

«В то время, когда весь мир сидит на карантине, некоторые политики говорят, что коронавирус​ - это просто политика. Я не понимаю таких людей. Как будто весь земной шар притих и подыгрывает нам, чтобы кыргызы сделали свою политику.

Это можно считать саботажем. Кто будет в ответе за то, если эта болезнь в итоге окажется не политикой, а реальным заболеванием? Политики, которые говорили, что это политика? Нет. Будут отвечать правительство, президент, власть. Значит, все те, из чьих уст звучат такие высказывания, - оппоненты власти. Соответственно, это саботаж против власти.

По-моему, именно из-за своевременных и тщательных действий нынешнего правительства, мэрии Бишкека удалось предотвратить массовое распространение. Даст бог, мы выйдем из данной ситуации с минимальными потерями, в отличие от других стран. Главное, друзья, терпение. Политики, призывать нужно к терпению», - написал он.​ ​

Поясним, на днях политик Адахан Мадумаров сказал, что коронавирус в Кыргызстане - всего лишь политика. По его словам, сложившаяся обстановка приносит пользу власти: люди перестали общаться друг с другом, расстояние между людьми должно быть не менее 1 метра. Кыргызстан повторяет за другими странами, наводя панику среди народа.

Источник: vesti.kg