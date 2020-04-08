Ташиев - Абылгазиеву: Если в трудное время не сможете быть полезным народу, то уходите в отставку

По словам политика, нынешний премьер своим равнодушием и бестолковостью унижает кыргызский народ, поскольку многие граждане так и не могут вернуться на родину

Экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев раскритиковал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за то, что на сегодняшний день не все кыргызстанцы смогли вернуться на родину.

Он отметил, что если глава правительства не в силах решить данную проблему, то ему следует подать в отставку.

«Уважаемый премьер-министр! Вы своим равнодушием, пренебрежительностью, бестолковостью унизили кыргызский народ.

Почему не принимаете меры, чтобы вернуть на родину граждан Кыргызстана, которые не успели сами прилететь?

Эти граждане уехали в иностранные государства мигрантами, чтобы кормить семью и государство. В свое время, когда получали их деньги, они были вам нужны, а теперь нет?

Государство должно бороться за каждого своего гражданина, а вы в качестве ответственного лица, как премьер-министр, должны использовать ради этих людей все рычаги страны.

Если вы не сможете вернуть граждан, которые остались в аэропортах, на границах, то доверие к вам пропадет полностью.

Наши соотечественники не просят денег, на руках у них есть билеты на самолет, есть те, кто на своих автомобилях стоят на границе. Проведите переговоры с соответствующими органами других стран и решите вопрос как можно скорее!

Если в такое трудное время не сможете быть полезным народу, тогда уходите в отставку вместе со своей командой. У нас достаточно людей, которые готовы отдать жизнь ради народа.

Не тратьте свое и наше время, решите проблему!», - заявил Ташиев.

Источник: vesti.kg