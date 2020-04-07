Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам по случаю десятилетия Апрельской революции

Бывший президент отметил, что кыргызский народ никогда не забудет тяжелых последствий семейно-клановых режимов

Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам по случаю десятилетия Апрельской революции. Текст его обращения распространила партия СДПК.

Заявление Алмазбека Атамбаева:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня десятилетие Апрельской народной революции.

7 апреля 2010 года кыргызстанцы свергли кровавый и преступный антинародный режим. 86 граждан погибли в тот день, сотни получили ранения, и десятки из них скончались от ран за прошедшие 10 лет.

Подвиг кыргызстанцев, отдавших жизнь за светлое будущее своей страны, станет примером беззаветного служения своей республике, народу и будет вдохновлять новые поколения граждан нашей страны.

Ценой человеческих жизней и жертв народ Кыргызстана начал свой путь к построению демократического общества, свободного от диктатуры и произвола властей.

7 апреля народ вышел на борьбу за свободу и справедливость. Народ выступил против угнетения и рабства. Народ вышел, чтобы сказать твердое “нет!” реставрации Кокандского ханства. Кыргызстанцы доказали свою готовность умереть стоя, чем жить на коленях.

Народ нашей страны никогда не забудет тяжелых последствий семейно-клановых режимов. Именно поэтому власть в Кыргызстане должна следовать проверенной веками народной мудрости о том, что «у честного правителя нет родственников, а у родолюбивого нет чести и совести».

Именно 7 апреля 2010 года наш гордый народ открыл путь к свободе и справедливости. С праздником, дорогие кыргызстанцы!»,- цитирует Атамбаева партия СДПК.

Пресс-служба СДПК