Бывший президент отметил, что кыргызский народ никогда не забудет тяжелых последствий семейно-клановых режимов
Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам по случаю десятилетия Апрельской революции. Текст его обращения распространила партия СДПК.
Заявление Алмазбека Атамбаева:
«Дорогие соотечественники!
Сегодня десятилетие Апрельской народной революции.
7 апреля 2010 года кыргызстанцы свергли кровавый и преступный антинародный режим. 86 граждан погибли в тот день, сотни получили ранения, и десятки из них скончались от ран за прошедшие 10 лет.
Подвиг кыргызстанцев, отдавших жизнь за светлое будущее своей страны, станет примером беззаветного служения своей республике, народу и будет вдохновлять новые поколения граждан нашей страны.
Ценой человеческих жизней и жертв народ Кыргызстана начал свой путь к построению демократического общества, свободного от диктатуры и произвола властей.
7 апреля народ вышел на борьбу за свободу и справедливость. Народ выступил против угнетения и рабства. Народ вышел, чтобы сказать твердое “нет!” реставрации Кокандского ханства. Кыргызстанцы доказали свою готовность умереть стоя, чем жить на коленях.
Народ нашей страны никогда не забудет тяжелых последствий семейно-клановых режимов. Именно поэтому власть в Кыргызстане должна следовать проверенной веками народной мудрости о том, что «у честного правителя нет родственников, а у родолюбивого нет чести и совести».
Именно 7 апреля 2010 года наш гордый народ открыл путь к свободе и справедливости. С праздником, дорогие кыргызстанцы!»,- цитирует Атамбаева партия СДПК.
Пресс-служба СДПК
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