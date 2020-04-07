Комендатура Бишкека: Мадияр Кулуев отстранен от должности за нарушение дисциплинарного состава

В органах внутренних дел отметили, что экс-начальник Ленинского РУВД игнорировал и не исполнял указания комендатуры
Начальник Ленинского РУВД Бишкека отстранен от должности за неисполнение служебных обязанностей, бесконтрольность личного состава и приказов комендатуры. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры столицы.
«За неисполнение своих функциональных служебных обязанностей, бесконтрольность личного состава, ненадлежащее ведение воспитательной работы с личным составом, игнорирование и неисполнение указаний и приказов руководства комендатуры Бишкека, ГУВД и МВД КР, а также за нарушение дисциплинарного устава правоохранительных органов с учетом тяжелого времени для страны, когда ведется всеми органами власти и гражданами противостояние мировой угрозе пандемии коронавирусной инфекции в период чрезвычайного положения, и на основании решения комиссии, созданной распоряжением столичного ГУВД от 3 апреля 2020 года, где были выявлены все факты грубейших нарушений, 7 апреля начальник УВД Ленинского района Бишкека полковник милиции М.Р. Кулуев был освобожден от занимаемой должности с понижением приказом коменданта столицы А.Орозалиева», - указано в сообщении комендатуры.
Пресс-служба комендатуры Бишкека
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