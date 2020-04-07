Чынгыз Керимкулов назначен исполняющим обязанности главы РУВД Ленинского района

Его уже представили личному составу РУВД

Исполняющим обязанности начальника РУВД Ленинского района назначен экс-глава 10-го отдела ГУВД Бишкека Чынгыз Керимкулов. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МВД КР.

Уточняется, что его представили личному составу РУВД. Ранее он участвовал в задержании сторонников осужденного политика Садыра Жапарова.

Напомним, сегодня, 7 апреля, главу РУВД Ленинского района сняли с должности. В беседе с Vesti.kg он заявил, что это незаконное увольнение.

- Я сам не понял, за что меня убрали с должности, потому что не говорят причину, - утверждает Мадияр Кулуев. - Наверное, власть избавляется от неугодных руководителей с опытом работы. Это незаконное решение комендатуры. Я с 1986 года работаю в органах. За это время у меня не было оплошностей. Они сказали, что я якобы не справился с обязанностями. Но даже если так, то можно было ограничиться выговором. Это беспредел.

Источник: vesti.kg