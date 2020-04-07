Исаков, Сатыбалдиев и Авазов будут переведены в колонии после окончания чрезвычайного положения

Бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов будут переведены в колонии после окончания режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний.

Осужденные по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ были переведены из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. Обосновано это было тем, что решение суда вступило в силу.

Однако адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий интересы Сапара Исакова, считает эти действия незаконными, поскольку в Первомайском районном суде еще рассматривается дело по реконструкции Исторического музея, фигурантом которого является бывший глава правительства.

Бишкекский городской суд 23 марта вынес решение по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

Источник: Азаттык