Исаков, Сатыбалдиев и Авазов будут переведены в колонии после окончания чрезвычайного положения

Бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов будут переведены в колонии после окончания режима чрезвычайного положения.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний.
Осужденные по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ были переведены из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. Обосновано это было тем, что решение суда вступило в силу.
Однако адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий интересы Сапара Исакова, считает эти действия незаконными, поскольку в Первомайском районном суде еще рассматривается дело по реконструкции Исторического музея, фигурантом которого является бывший глава правительства.
Бишкекский городской суд 23 марта вынес решение по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.
Источник: Азаттык
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