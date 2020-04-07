Мадияра Кулуева сняли с должности начальника УВД Ленинского района

Мадияра Кулуева 7 апреля сняли с должности начальника УВД Ленинского района Бишкека.

Об этом 7 апреля АКИpress сообщили источники всиловых структурах.

Свою карьеру в милиции Кулуев начал в 1987 году. В 2016 он был назначен начальником УВД Ленинского района.

Источник: kg.akipress.org