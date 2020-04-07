Сооронбай Жээнбеков: Мы должны извлечь уроки из Апрельских событий и никогда не допустить возможности принятия решений против воли народа

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сделал обращение по случаю 10-й годовщины Апрельской революции.

Текст обращения Главы государства:

“Уважаемые соотечественники!

В этом году исполняется 10 лет со дня Апрельской народной революции.

Трудно переоценить политическое и историческое значение этого события, ознаменовавшего собой начало поворотного момента в новейшей истории Кыргызстана.

С каждым годом все отчетливей становятся смысл и уроки Народной революции.

Герои революции, выступившие, не страшась смерти, против произвола власти, сложили свои головы во имя будущего народа Кыргызстана.

Эта дата священна для всех нас.

Мечты и стремления героев, отдавших жизнь за будущее Кыргызстана, мы воспринимаем как их завещание нам.

7 апреля — дату, показавшую всему миру свободолюбивую и решительную волю нашего народа необходимо каждый год отмечать достойно.

Был издан Указ о праздновании 10-летней годовщины Народной революции, в рамках которого был запланирован ряд мероприятий.

В том числе — в целях увековечения памяти героев Апрельских и Аксыйских событий был построен музей памяти „Таазим“.

Но из-за пандемии, охватившей все человечество, не проведены массовые мероприятия.

Вместе с тем, реализация идей Апрельской революции — это наша задача, которая неизменно присутствует в повестке дня.

Мы должны извлечь уроки из этих событий и никогда не допустить возможности принятия решений против воли народа.

Уважаемые соотечественники!

Апрельская революция послужила мощным импульсом для изменения системы управления нашего государства.

Были сделаны решительные шаги для установления парламентской демократии, и мы приложим все усилия для развития парламентаризма в нашей стране.

Возросло значение свободы слова. Повышена роль гражданского общества в жизни государства.

Но, к сожалению, пока не добились полноценной реализации всех целей революции.

Поэтому они определены как приоритетное направление проводимых реформ и мы нацелены на претворения их в жизнь.

Уважаемые соотечественники!

В эти непростые для всего мира, для всего человечества дни, я хотел бы еще раз обратиться к вам.

Все мы — и государственная власть, и все общество, и каждый из нас подверглись к серьезному испытанию на прочность.

Ныне принимаются все меры, направленные на противостояние инфекции, по поддержке уязвимых слоев населения и по облегчению положения предпринимателей.

Нас радуют результаты неустанного труда врачей — инфицированные граждане начали выздоравливать.

Выражаю глубокую благодарность нашим врачам, круглые сутки стоящим на страже нашего с вами здоровья, несмотря на угрозу их жизни и здоровью.

Мы обязаны высоко ценить труд медиков и оказывать поддержку деятельности правоохранительных органов.

Никто не имеет права рисковать, считая, что "меня это не коснется, инфекция пройдет мимо меня".

Нарушители режима чрезвычайного положения создают угрозу не только для себя, своей семьи и родственников, но и для всех граждан страны.

В мире количество зараженных уже превысило отметку в миллион человек.

И в Кыргызстане этот показатель растет. К сожалению, зарегистрированы случаи смерти.

Поэтому я хотел бы еще раз обратиться к вам: каждый гражданин страны, независимо от возраста, занимаемой должности, социального статуса обязан четко выполнять медицинские требования, находиться дома и строго соблюдать дисциплину.

Только благодаря строгому соблюдению дисциплины, мы сможем эффективно защититься от вируса и поставить надежный заслон его распространению.

Уважаемые соотечественники,

Как и все народы мира, мы также столкнулись с рядом неудобств в своей повседневной жизни.

Есть граждане, которые находятся в тяжелой ситуации, поскольку временно остались без работы.

Правительство и местные власти начали оказывать адресную помощь уязвимым слоям населения.

Хотел бы выразить благодарность нашим гражданам и предпринимателям, которые оказывают посильную помощь нуждающимся в поддержке людям.

Также мы высоко ценим помощь дружественных нам государств и международных партнеров.

Мы не одни в борьбе с этой напастью.

Уважаемые соотечественники!

Как гласит народная мудрость: „Один день весны год кормит“, поэтому нам не следует забывать о завтрашнем дне.

Правительство и местные власти обязаны обеспечить продовольственную безопасность страны.

Необходимо оказать всяческую поддержку нашим фермерам для своевременного проведения весенне-полевых работ.

Дорогие современники!

Были и более сложные времена, которые мы пережили благодаря единству и сплоченности.

И нынешнее испытание также сплотило наш народ, укрепило его единство.

С помощью Всевышнего мы с честью выйдем и из этой ситуации.

Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благополучие!

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!”.