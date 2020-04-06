Стало известно, кто придет депутатом вместо Артыкбаева

Вместо лишившего мандата из-за судимости Осмонбека Артыкбаева депутатом Жогорку Кенеша придет Дуйшон Ирсалиев
Вместо лишившего мандата из-за судимости Осмонбека Артыкбаева депутатом Жогорку Кенеша придет Дуйшон Ирсалиев, который в 2014 году занимал должность заместителя главы аппарата президента, в 2015 году возглавлял Фонд по управлению госимуществом, в 2016 году возглавил СЭЗ «Бишкек».
Как сообщила ЦИК, вместо Осмонбека Артыкбаева должна была прийти женщина, однако в соответствии с принятым в связи с гендерным равенством законом вместо депутата мужского пола должен прийти мужчина, женского пола — женщина.
Источник: fakt.kg
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