Стало известно, кто придет депутатом вместо Артыкбаева

Вместо лишившего мандата из-за судимости Осмонбека Артыкбаева депутатом Жогорку Кенеша придет Дуйшон Ирсалиев

Вместо лишившего мандата из-за судимости Осмонбека Артыкбаева депутатом Жогорку Кенеша придет Дуйшон Ирсалиев, который в 2014 году занимал должность заместителя главы аппарата президента, в 2015 году возглавлял Фонд по управлению госимуществом, в 2016 году возглавил СЭЗ «Бишкек».

Как сообщила ЦИК, вместо Осмонбека Артыкбаева должна была прийти женщина, однако в соответствии с принятым в связи с гендерным равенством законом вместо депутата мужского пола должен прийти мужчина, женского пола — женщина.

Источник: fakt.kg