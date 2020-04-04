Сапара Исакова этапировали в СИЗО-1

Бывший премьер-министр Сапар Исаков этапирован в СИЗО-1.

Об этом агентству АКИpress сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

Ранее Исаков находился в СИЗО ГКНБ.

По словам Токтакунова, вчера, 3 апреля, ему позвонил дежурный СИЗО ГКНБ и сообщил, что его подзащитного этапируют в СИЗО-1 ГСИН.

«Это в связи с тем, что приговор по делу о модернизации ТЭЦ вступил в силу по решению апелляционного суда. Но в ситуации, когда продолжается рассмотрение дела по ипподрому и ремонту музея, его могли оставить в СИЗО ГКНБ», — сказал адвокат.

Он считает, что решение об этапировании могло быть принято для того, чтобы оказать давление на Сапара Исакова через криминал.

Кроме этого, Токтакунов сказал, что в СИЗО-1 не пропускают адвокатов. «При режиме чрезвычайного положения не приостанавливаются уголовные дела, судьи и следователи продолжают работать, но Совбез и комендатура не разрешает адвокатам свободно передвигаться», — сказал юрист. Он считает, что комендатура нарушает фундаментальные права человека, которые должны действовать, несмотря на введение режима чрезвычайного положения.



Источник: Элгезит