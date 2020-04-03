Заявление КЛДП по поводу референдума

Заявление Кыргызской либерально-демократической партии (КЛДП) по поводу референдума
Мы с обеспокоенностью восприняли выставление на общественное обсуждение законопроекта депутата Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева о назначении референдума по определению формы правления в Кыргызской Республике.
Есть две большие обоснованные причины нашей обеспокоенности.
Первая: коронавирус распространяется по всему миру, мы сейчас живем в такое время, когда всех волнует вопрос безопасности не только граждан Кыргызстана, но и всего мира. Мы считаем неуместным в такой ситуации выставление на общественное обсуждение любого политического проекта, касающегося референдума.
Вторая: дважды пережитые суверенным Кыргызстаном народные восстания или перевороты преподали нам исторический урок. Непосредственными причинами обеих революций (2005 и 2010 годов) была узурпация власти через институт президента. Поэтому выставление на общественное обсуждение проекта по возврату к президентской форме власти невозможно как в моральном, так и юридическом план.
Когда мы победим кризис вместе с народом и проведем парламентские выборы, законопроект может быть только вокруг одного вопроса — расширения полномочий парламента. КЛДП готова внести свой вклад в разработку такого проекта.
Источник: fakt.kg
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