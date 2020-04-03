Сооронбай Жээнбеков поговорил по телефону с президентом АБР Масацугу Асакава

В АБР подумывают о грантовой помощи социально уязвимым группам населения и поддержке малому и среднему бизнесу

Президент КР Сооронбай Жээнбеков поговорил по телефону с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава. Об этом сообщают в отделе информационной политики Аппарата Президента КР.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и замедлением деловой активности в мире, требует консолидации усилий и реализации совместных антикризисных мер.

Масацугу Асакава заверил, что АБР рассмотрит все возможности для того, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия от распространения заболевания.

Он сказал, что, помимо бюджетной поддержки, АБР рассматривает возможность оказания грантовой помощи социально уязвимым группам населения, которые пострадали от влияния коронавирусной инфекции. Кроме этого, рассматривают возможность оказания поддержки малому и среднему бизнесу.

Отделе информационной политики

Аппарата Президента КР

Источник: vesti.kg