Казахстан временно закроет пункты пропуска на границе с Кыргызстаном, Китаем, Россией и Узбекистаном, — СМИ

Казахстан закроет пункты пропуска на границе с Кыргызстаном, Китаем, Россией и Узбекистаном.
Об этом 1 апреля передает издание Zakon.kz со ссылкой на Пограничную службу РК. Пункты пропуска временно закроют с 00:00 4 апреля.
Основание для закрытия — постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта.
Так, будут временно закрыты пункты пропуска через границу с Кыргызстаном:
Жамбылская область:
- «Аухатты»;
- «Кордай»;
- «Сыпатай батыр»;
- «Сартобе»;
Алматинская область:
- «Кеген».
Пункты пропуска через границу с Китаем:
Алматинская область:
- «Кольжат».
Восточно-Казахстанская область:
- «Бахты»;
- «Майкапчагай».
Пункты пропуска через границу с Россией:
Костанайская область:
- «Кондыбай»;
- «Акбалшык».
Северо-Казахстанская область:
- «Кызыл Жар».
Павлодарская область:
- «Найза».
Восточно-Казахстанская область:
- «Жезкент»;
- «Байтанат»;
- «Коянбай».
Западно-Казахстанская область:
- «Орда»;
- «Шаган».
Актюбинская область:
- «Карашата».
Пункты пропуска через границу с Узбекистаном:
Туркестанская область:
- «Целинный»;
- «Сырдарья».
Источник: Баракелде
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