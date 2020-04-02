Казахстан временно закроет пункты пропуска на границе с Кыргызстаном, Китаем, Россией и Узбекистаном, — СМИ

Казахстан закроет пункты пропуска на границе с Кыргызстаном, Китаем, Россией и Узбекистаном.

Об этом 1 апреля передает издание Zakon.kz со ссылкой на Пограничную службу РК. Пункты пропуска временно закроют с 00:00 4 апреля.

Основание для закрытия — постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта.

Так, будут временно закрыты пункты пропуска через границу с Кыргызстаном:

Жамбылская область:

- «Аухатты»;

- «Кордай»;

- «Сыпатай батыр»;

- «Сартобе»;

Алматинская область:

- «Кеген».

Пункты пропуска через границу с Китаем:

Алматинская область:

- «Кольжат».

Восточно-Казахстанская область:

- «Бахты»;

- «Майкапчагай».

Пункты пропуска через границу с Россией:

Костанайская область:

- «Кондыбай»;

- «Акбалшык».

Северо-Казахстанская область:

- «Кызыл Жар».

Павлодарская область:

- «Найза».

Восточно-Казахстанская область:

- «Жезкент»;

- «Байтанат»;

- «Коянбай».

Западно-Казахстанская область:

- «Орда»;

- «Шаган».

Актюбинская область:

- «Карашата».

Пункты пропуска через границу с Узбекистаном:

Туркестанская область:

- «Целинный»;

- «Сырдарья».

Источник: Баракелде