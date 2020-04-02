Коронавирус пришел в ЕАЭС. Где объединение?

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg.

На днях East Stratcom – специальное подразделение Европейской службы внешних действий, чья работа направлена на выявление информационных фейков и пропаганды со стороны российских СМИ, опубликовала очередной отчет, охватывающий период с 20 по 27 марта 2020 года. За это время East Stratcom зафиксировала более 150 случаев дезинформации со стороны прокремлевских медиа вокруг пандемии коронавируса. В частности, российские СМИ продвигают тезис, что Европейский союз не справляется с пандемией и «вот-вот развалится» или уже почти развалился, так как многие страны закрыли свои границы, что противоречит принципам ЕС. Что «Россия помогает Италии, а страны ЕС – нет», что ЕС – «эгоистичный и изменяет собственным ценностям». Большой объем дезинформации традиционно посвящен Украине. В основном в российских ток-шоу на различных каналах прямо и косвенно утверждалось, что Украина на фоне пандемии фактически превратилась в несостоявшееся государство (failed state), «брошенное в тяжелое время на произвол судьбы европейскими союзниками» и НАТО. В то же время самой России удается успешно справляться с пандемией.

Можно было бы не обращать на эти информационные «шалости» особого внимания. В конце концов, мир давно живет в эпоху информационных войн, а последние годы и откровенных фейков. Люди, обладающие критическим мышлением, стараются черпать информацию из разных, в том числе не русскоязычных, источников. Ставших же «жертвами» пропаганды, как российской, так и западной, переубедить в чем-то невозможно, да и не нужно.

Но информация отдельных особо ретивых медиа о «развале» Европейского союза выполняет и более конкретные задачи. Первая – показать, насколько «прогнил» коллективный запад, и что проект ЕС не выдержал проверки на прочность и пошатнулся при малейших трудностях. Вторая, полагаем, – отвлечь от проблем внутри ЕАЭС. Вернее, от роли ЕАЭС в нынешнем коронакризисе и его последствиях для экономик стран-членов союза. Ее, этой роли, совсем не видно, к сожалению.

Безусловно, пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для Европейского союза именно как интеграционного объединения. И не исключено, что сепаратистские настроения внутри ЕС будут расти. Но, возможно, кризис будет точкой бифуркации и проект получит новую жизнь. По крайней мере главы стран Евросоюза уже по видеосвязи начали обсуждение «плана Маршалла» для ЕС на период после пандемии.

А что в ЕАЭС? Сейчас все государства-члены союза переживают вынужденный простой экономик из-за введения жестких карантинных мер. На выходе из карантина всех ждет экономический кризис, равных которому в истории объединения еще не было, да и в истории независимости стран-участниц ЕАЭС тоже. Но надежды на то, что их из кризиса «вытащат» Россия и Казахстан, как инициаторы и наиболее богатые, скажем так, члены ЕАЭС, не велики. Помимо издержек, связанных с вынужденными карантинными ограничениями, и Россия, и Казахстан переживают сокрушительный удар по своим экономикам из-за обвала цен на нефть, который специалисты считают не пределом. Так что, и Кремль, и Акорда рискуют получить значительный бюджетный дефицит. Естественно, это скажется на странах ЕАЭС, для которых та же Россия не только крупнейший рынок сбыта, но и рынок труда, на который тянутся тысячами, десятками и сотнями тысяч мигранты-гастарбайтеры, в том числе и из Кыргызстана. В складывающейся ситуации уже очевидно, что запрос России на трудовые ресурсы заметно снизится. Значит, будет меньше денежных переводов, многие мигранты вынуждены будут вернутся на родину, где, скорее всего, пополнят ряды безработных.

Пока ЕАЭС, как интеграционное объединение, никаких инициатив по поводу обсуждения совместного постпандемического будущего, антикризисных мер и действий не проявляет. Наоборот, и это отчетливо демонстрирует тот же Казахстан, обнуление ранее достигнутых договорных обязательства становится нормой внутри ЕАЭС. Все заняты собственными проблемами, и нет никаких оснований полагать, что после отмены карантинных ограничений внутри ЕАЭС будет как-то по-другому. То есть можно предположить с большой долей вероятности, что выходить из пандемии и экономического кризиса каждая страна будет самостоятельно. И та же Россия, скорее всего, просто не в состоянии будет оказать существенную помощь своим союзницам. А коллективный финансовый ресурс ЕАЭС в лице Евразийского банка развития очень ограничен в своих возможностях.

В общем, пока, как в песне Окуджавы, не получается. Браться «за руки», чтобы не «пропасть по одиночке» внутри ЕАЭС никто не спешит.

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Источник: Elgezit.kg