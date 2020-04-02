Алтынай Омурбекова попросила прощения после отставки

Экс-вице-премьер благодарила кыргызстанцев за поддержку и теплые слова
Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова обратилась к кыргызстанцам и поблагодарила их за поддержку на своей странице в социальной сети Facebook.
«Уважаемые друзья, соотечественники!
От всего сердца хочу поблагодарить вас за столь теплые слова и поддержку!
Мнение каждого гражданина Кыргызстана и поддержка - главная оценка моей работы! Общественный интерес, благополучие и безопасность - для меня наивысшая ценность и цель.
Хочу выразить глубокую признательность и благодарность всем тем, кого я повстречала в своей жизни и во время моей государственной службы! Коронавирус внес свои коррективы в нашу жизнь, планы. Низкий поклон всем тем, кто, пользуясь случаем, помог каждому нуждающемуся! Благодаря таким, как вы, у нас есть родина, есть народ!
Прошу прощения, если я допустила ошибки в своей работе, если не смогла в полной мере осуществить задуманное, либо обидела кого-то, может, не ответила вовремя!
Все удачи впереди! Берегите себя!» - написала она.
Напомним, накануне решением президента экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова была освобождения от занимаемой должности.
Кыргызстанцы запустили акцию в ее поддержку, благодаря экс-вице-премьера за работу с хэштегами #спасибоАлтынай и #лучшаявице.
Источник: vesti.kg
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