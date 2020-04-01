Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова

«Думаю, они оправдают наши надежды»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента внес кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность вице-премьер-министра, а Сабиржана Абдикаримова - на должность главы Минздрава.

- Сегодня решением президента Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев были освобождены от занимаемых должностей в связи с поданными заявлениями об отставке.

В этой связи предлагаю кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность вице-премьер-министра. Аида Исмаилова является депутатом Жогорку Кенеша VI созыва, преподавала в частной школе «Баласагын», работала менеджером. В 2006-2010 годах работала региональным представителем корейской компании PARK8 OPC в Кыргызстане. С 2015 года является депутатом VI созыва Жогорку Кенеша от политической партии «Республика - Ата Журт». Она проявила активность в общественной работе. Думаю, Аида Женшенбаевна оправдает наши надежды.

Кроме того, предлагаю кандидатуру Сабиржана Абдикаримова на должность главы Минздрава. Он работает в Министерстве здравоохранения с 1989 года. Стаж его работы превысил 40 лет. В 2010 году он был министром здравоохранения, ранее 4 года работал заместителем министра. С 2016 года - генеральный директор департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Напомним, сегодня Сооронбай Жээнбеков освободил экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и бывшего министра здравоохранения от занимаемых должностей.

Источник: vesti.kg