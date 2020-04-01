Омурбек Текебаев: «По сравнению с правительством, Матраимов работает открыто и прозрачно»

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на своей странице в Фейсбуке обратился к народу в связи с пандемией коронавируса, поделившись своими размышлениями.

Подняты серьёзные вопросы, с которыми может ознакомиться читатель.

«Мои предложения правительству по борьбе с коронавирусом, распространившимся по всему миру, в том числе пришедшим и в Кыргызстан:

1. Неукоснительное выполнение карантинных правил.

2. Раннее выявление путем массовых тестов зараженных коронавирусом и их раннее лечение.

3. Оперативное обеспечение правительством лекарственных средств, вылечивающих от коронавируса.

4. Для спасения зараженных коронавирусом людей, у которых болезнь проходит в тяжелой форме, правительству необходимо как можно скорее доставить аппараты искусственной вентиляции легких (не менее 1000).

5. Государству нужно до окончания карантина обеспечивать основными продуктами питания нуждающиеся семьи.

6. Правительству необходимо незамедлительно составить рабочие планы и доносить до народа информацию об их исполнении», — говорит Текебаев.

Источник: aryba.kg