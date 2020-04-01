Сурабалдиева: В Сокулуке 40 человек из райадминистрации находятся на карантине

Депутат Эльвира Сурабалдиева на внеочередном заседании Жогорку Кенеша призвала ГКНБ «не перебарщивать» с задержанием «распространителей фейковой информации о коронавирусе».
Она отметила, что сегодня ГКНБ сообщил информацию о раскаявшемся жителе Сокулукского района, который распространил «фейковую информацию» о том, что в райадминистрации Сокулука выявлен человек с корнавирусом.
«Вы кого обманываете? В Сокулуке действительно 40 людей из райадминистрации лежат в карантине. И вы говорите, что это неправда? У одного сотрудника жена приехала из Дубая, первый тест показал отрицательный результат, второй – положительный. Вы не перебарщиваете? Неправильно запугивать людей. Нужно открыто говорить, зачем скрывать, а сейчас человека запугали и заставляете просить прощения», - сказала депутат.
В ГКНБ ежедневно сообщают о выявлении распространителей фейковой информации о коронавирусе.
По данным на 31 марта, коронавирус в Кыргызстане подтвержден у 107 человек. Зараженных больше насчитывается на юге страны: 28 случаев в Ошской области, 9 – в городе Оше, 51 – в Джалал-Абадской области, 1 – в Баткенской. В Бишкеке зарегистрировано 8 граждан, в Чуйской области – 4, в Нарынской области – 4 и 2 – в Иссык-Кульской области.
Источник: Азаттык
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