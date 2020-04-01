Трамп заявил, что готов подключиться к переговорам России и Саудовской Аравии о ценах на нефть

Президент США Дональд Трамп говорит, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают проведение переговоров о ценах на нефть и что он рассмотрит вопрос о присоединении к возможным переговорам.

«Две страны обсуждают это, и я присоединюсь в подходящий момент при необходимости», — заявил Трамп 31 марта во время брифинга в Белом доме по пандемии коронавируса.

Разногласия между Саудовской Аравией и Россией по поводу объемов добычи привели к резкому снижению мировых цен на нефть. На прошлой неделе США надавили на Эр-Рияд, чтобы приостановить его решение нарастить объемы производства и предложить покупателям нефти самые высокие за два десятилетия скидки, объявленное после отказа Москвы поддержать предложение ОПЕК о сокращении производства.

Цены на нефть находились под давлением вследствие снижения спроса еще до того, как пандемия коронавируса привела к снижению потребительских расходов, что сказалось на отраслях, чувствительных к ценам на нефть.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters, комментируя состоявшийся 30 марта телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, заявил, что Россия и США понимают, что нынешние низкие цены на нефть не в их интересах.

Также они договорились, чтобы высокопоставленные чиновники их стран, занимающиеся вопросами энергетики, обсудили падение цен на мировых рынках нефти. На закрытии торгов во вторник нефть марки Brent стоила 22,74 доллара за баррель.

«Безусловно, есть понимание, что текущая ситуация на рынке нефти не в интересах наших стран», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он оставил без комментариев вопрос, обсуждали ли президенты во время телефонной беседы Саудовскую Аравию.

Источник: Азаттык