Профильный комитет ЖК поддержал кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра

Сабиржан Абдикаримов в роли министра здравоохранения их тоже устраивает
Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению поддержал кандидатуру депутата Жогорку Кенеша Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра.
Кроме того, депутаты поддержали кандидатуру Сабиржана Абдикаримова на должность министра здравоохранения. Ранее он занимал должность директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава.
Напомним, сегодня президент уволил Алтынай Омурбекову с поста вице-премьер-министра и Космосбека Чолпонбаева с должности министра здравоохранения.
Источник: vesti.kg
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