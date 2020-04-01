Профильный комитет ЖК поддержал кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра

Сабиржан Абдикаримов в роли министра здравоохранения их тоже устраивает

Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению поддержал кандидатуру депутата Жогорку Кенеша Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра.

Кроме того, депутаты поддержали кандидатуру Сабиржана Абдикаримова на должность министра здравоохранения. Ранее он занимал должность директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава.

Напомним, сегодня президент уволил Алтынай Омурбекову с поста вице-премьер-министра и Космосбека Чолпонбаева с должности министра здравоохранения.

Источник: vesti.kg