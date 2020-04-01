Какие решения принял Совет безопасности КР по итогам заседания

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне провел заседание Совета безопасности страны в узком составе.

На нем рассмотрен вопрос усиления мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по итогам заседания Совета безопасности премьер-министру рекомендовано принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции и ее дальнейшее распространение на территории страны.



Для стимулирования и повышения эффективности деятельности врачей и среднего медицинского персонала, задействованного в работе санитарных постов, мест обсервации и больниц, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, правительству КР рекомендовано ежемесячно выплачивать каждому из них материальное вознаграждение.

Правительству республики также рекомендовано:

— разработать алгоритм доставки и реализации товаров первой необходимости и социально значимых продовольственных товаров в населенные пункты, где объявлено чрезвычайное положение;

— создать отвечающие санитарно-эпидемиологическим нормам дополнительные места в обсервации, расположенной около международного аэропорта «Манас», и предусмотреть новые места для обсервации на территории одной из войсковых частей.

Кроме того, Совет безопасности принял решение, которым предусмотрены следующие меры:

— Перевод на дистанционный режим работы значительной части государственных служащих министерств и ведомств, а также работников государственных учреждений и предприятий, расположенных на территории, где введено чрезвычайное положение.

— Организация масштабных работ по дезинфекции всех общественных мест, а также объектов учреждений и организаций различных ведомств и иных хозяйствующих субъектов, независимо от их форм собственности, особенно территорий, где зафиксированы случаи заражения инфекцией.

— Проведение регулярного обхода и посещение медицинскими и социальными работниками пожилых людей по месту проживания для проверки их состояния и оказания помощи в случае необходимости.

— Совместно с органами местного самоуправления составить пофамильные списки особо нуждающихся граждан, проживающих в населенных пунктах, где объявлено чрезвычайное положение и предоставлять им продукты и социально значимые товары первой необходимости.

— Усиление координации между Оперативным штабом по отслеживанию ситуации с коронавирусом, государственными органами и поставщиками социально значимой продукции в целях обеспечения беспрепятственного перемещения товаров между регионами, внутри городов и районов, где объявлено чрезвычайное положение.

— Внедрение более действенного алгоритма, в соответствии с которым все лица, прибывающие в КР, проходят экспресс-тестирование на предмет заражения коронавирусной инфекцией.

— Обеспечение целевого использования донорской и гуманитарной помощи, поступающей в целях реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Проработка с соответствующими службами и компаниями возможности послабления в оплате коммунальных услуг, телевидения и интернета.

— Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР рекомендовано обеспечить своевременное проведение весенне-полевых работ, создать условия для работы фермерских и крестьянских хозяйств по доставке специализированных кормов из областных центров.

— Национальному банку КР рекомендовано проработать с коммерческими банками вопрос обеспечения достаточным количеством наличных денежных средств банкоматов, расположенных на территории, где введено чрезвычайное положение.

Источник: Элгезит