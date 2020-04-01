Вице-премьер Омурбекова и глава Минздрава Чолпонбаев освобождены от должностей

Вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев освобождены от должностей, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 апреля, подписал Указы, согласно которым в соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции КР, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона КР «О Правительстве КР» освобождены от должности вице-премьер-министр Омурбекова Алтынай Сейитбековна и от должности министра здравоохранения Чолпонбаев Космосбек Сариевич», - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне по итогам заседания Совбеза было рекомендовано принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и ее дальнейшее распространение на территории страны.

Источник: Кабар