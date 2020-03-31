Аида Касымалиева стала членом комиссии по контролю за распределением средств, поступающих в качестве пожертвований

Вице-спикер рассказала, кто еще туда входит

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева распоряжением правительства стала членом комиссии по контролю за распределением денежных средств и гуманитарной помощи, поступающих на борьбу с коронавирусом. Об этом парламентарий сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Аида Касымалиева заверила, что будет ежедневно предоставлять точную информацию. По ее словам, первое заседание прошло вчера. Сегодня в 16:00 назначено второе заседание.

Парламентарий огласила состав комиссии:

Председатель комиссии - руководитель Аппарата Правительства Самат Кылжыев;

Заместитель председателя комиссии - министр ЧС Замирбек Аскаров;

Заместитель председателя комиссии - министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров;

Члены комиссии:

- Аида Касымалиева, вице-спикер ЖК;

- Сайдулла Нышанов, депутат ЖК;

- Бактыбек Турусбеков, депутат ЖК;

- Улан Маматканов, Правительство, руководитель отдела;

- Суеркул Абдыбалы тегин, замминистра финансов;

- Амангелди Исаев, замминистра сельского хозяйства;

- Максат Усубалиев, Аппарат Президента, заместитель руководителя отдела;

- Мирлан Атакулов, Министерство здравоохранения;

- Назгуль Турдубекова, «Лига защитников прав ребёнка»;

- Бурулсун Суйуналиева, «Фонд развития социальных услуг».

Источник: vesti.kg