Аида Касымалиева стала членом комиссии по контролю за распределением средств, поступающих в качестве пожертвований

Вице-спикер рассказала, кто еще туда входит
Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева распоряжением правительства стала членом комиссии по контролю за распределением денежных средств и гуманитарной помощи, поступающих на борьбу с коронавирусом. Об этом парламентарий сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Аида Касымалиева заверила, что будет ежедневно предоставлять точную информацию. По ее словам, первое заседание прошло вчера. Сегодня в 16:00 назначено второе заседание.
Парламентарий огласила состав комиссии:
Председатель комиссии - руководитель Аппарата Правительства Самат Кылжыев;
Заместитель председателя комиссии - министр ЧС Замирбек Аскаров;
Заместитель председателя комиссии - министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров;
Члены комиссии:
- Аида Касымалиева, вице-спикер ЖК;
- Сайдулла Нышанов, депутат ЖК;
- Бактыбек Турусбеков, депутат ЖК;
- Улан Маматканов, Правительство, руководитель отдела;
- Суеркул Абдыбалы тегин, замминистра финансов;
- Амангелди Исаев, замминистра сельского хозяйства;
- Максат Усубалиев, Аппарат Президента, заместитель руководителя отдела;
- Мирлан Атакулов, Министерство здравоохранения;
- Назгуль Турдубекова, «Лига защитников прав ребёнка»;
- Бурулсун Суйуналиева, «Фонд развития социальных услуг».
Источник: vesti.kg
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