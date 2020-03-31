Марлен Маматалиев предложил передвинуть начало комендантского часа на 18:00

Также депутат призвал власти обеспечить учителей и учащихся бесплатным Интернетом
В связи с резко возросшим количеством граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, депутат ЖК Марлен Маматалиев поделился в Сети некоторыми идеями. Свои предложения парламентарий опубликовал в Instagram.
«1. Начало комендантского часа передвинуть с 20:00 на 18:00, - начал депутат. - 2. Все мы видим, как граждане все еще массово скапливаются на рынках, в супермаркетах и продовольственных магазинах, порой даже без масок, не говоря уже о перчатках. При покупке продовольственных товаров многие потребители выбирают товар, держа его в руках без перчаток, что служит распространению инфекции.
В связи с этим предлагаю запускать посетителей в ограниченном количестве, соблюдать между ними дистанцию, обязательно контролировать наличие масок и перчаток у покупателей, либо обеспечить их выдачу при входе в магазины».
Парламентарий отметил необходимость контроля процесса оказания помощи, дабы помочь всем нуждающимся.
«3. С целью равномерного распределения помощи, предлагаю Министерству труда и социального развития КР взять кураторство над работой по оказанию добровольцами помощи уязвимым слоям населения, - продолжил Маматалиев. - Ведь никто ее не контролирует. Когда я помогал, сам столкнулся с тем, что женщине, которой я хотел помочь, до меня была оказана необходимая помощь. А другой пенсионерке, как оказалось, до меня не помогал никто, хотя она по-прежнему в этом нуждалась.
Именно поэтому процесс оказания помощи должен быть взят под контроль, чтобы охватить всех, кому эта помощь необходима. Кроме того, необходимо организовать осуществление удаленной помощи – очень многие имеют возможность и желание помогать, но не выходя из дома.
4. Предоставить бесплатный Интернет учителям и учащимся в целях обеспечения онлайн обучения».
Источник: vesti.kg
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