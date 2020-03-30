Чиновники и депутаты Кыргызстана о борьбе правительства Китая против коронавируса

«Когда правительство Китая ставит цель, оно ее достигает»

Распространение коронавируса все еще набирает обороты во многих странах, включая Кыргызстан. В Китае же количество новых заболевших с каждым днем все меньше.

Поэтому в период, когда мир все силы бросает на преодоление опасной инфекции, главным примером в этом является Китай.

Депутаты Жогорку Кенеша

Такого мнения придерживаются и депутаты парламента. Народные избранники ответили на вопрос Vesti.kg о впечатлении, которое сложилось у них о мерах, которые принимает правительство КНР в борьбе против коронавируса.

- Правительству КР стоит брать пример с китайских коллег, потому что именно благодаря жесткой дисциплине они смогли остановить распространение коронавируса, - считает Алиярбек Абжалиев («Республика – Ата-Журт»). - А Италия сейчас гораздо в худшем состоянии, потому что не было дисциплины, граждане не слушались рекомендаций. Именно поэтому там сейчас самая тяжелая ситуация.

При этом он добавил, что многое зависит и от самих людей, которые должны соблюдать введенный правительством карантин.

- У нас и так объявили чрезвычайное положение, как в Китае, - добавляет его коллега Нурбек Алимбеков («Кыргызстан») в беседе с Vesti.kg. - Там показывают результат, распространение коронавируса замедляется. Мы тоже принимаем разные меры. Нужно не выходить из дома, соблюдать правила гигиены.

Азамат Арапбаев (СДПК) тоже уверен, что брать пример с правительства Китая - это то, что сейчас нужно Кыргызстану.

- Руководство нашей страны тоже приняло решение объявить режим ЧС, а позже ЧП, - сказал он Vesti.kg. - Карантин будет лучшим способом борьбы с коронавирусом. По-другому его невозможно остановить. В Китае смогли предотвратить распространение вируса с помощью этих мер. Думаю, если мы воспользуемся китайскими методами, то тоже сможем победить болезнь.

Калдарбек Баймуратов («Республика – Ата-Журт») напомнил Vesti.kg, что лекарства от коронавируса нет, а новую вакцину будут испытывать еще целый год.

- Чтобы заражение не распространилось дальше, мы должны поступить как Китай, - отметил депутат. - Они изолировали 11-миллионный Ухань. Люди не выходили из дома. Принимались жесткие меры вплоть до тюремного заключения. Но они были необходимы.

Анвар Артыков (СДПК) согласен, что, судя по результатам, которые мы видим, да еще учитывая масштаб работы, изучить китайские методы стоит. И применять их, потому что весь мир признает, что борьба Китая с коронавирусом оказалась эффективной.

- Мы, по моему мнению, опаздываем. Серьезность этой инфекции нужно было понять раньше и сразу объявить чрезвычайное положение. Врачи и милиция работают, продуктов хватает. Месяц продержимся, - успокаивает парламентарий в разговоре с Vesti.kg.

При этом Кыргызстану следует использовать любой положительный опыт, который накопили другие страны в борьбе с коронавирусом, и применять все, что оказало положительный эффект, считает Айнуру Алтыбаева (СДПК).

- Опыт Китая нельзя не учитывать, - подчеркнула она, отвечая на вопрос Vesti.kg. – Я говорю о жесткой дисциплине и прочих правилах, которые там установили. В этом у Китая можно многому научиться. Не менее важна самодисциплина: сказали людям сидеть дома – они сидят. В КНР уже доказали, что победили.

Правительство Кыргызстана и так принимает меры по примеру Китая, заметил Кенжебек Бокоев («Республика – Ата-Журт»).

- На выезде из каждого населенного пункта организовывают санитарный пост, чтобы ограничить движение (кроме доставки продовольствия, вынужденных грузовых перевозок), - говорит он Vesti.kg. - И правительство, и районные, и областные администрации осуществляют полномасштабные меры. Точь-в-точь как в Китае вряд ли получится, там другая система, но, по крайней мере, стараются лучше, чем в европейских странах.

Исхак Масалиев («Онугуу-Прогресс») хочет надеяться, что попытки скопировать меры КНР в борьбе против коронавируса будут эффективными, признался он Vesti.kg.

- Но дело в том, что в Китае структура управления достаточно жесткая, - сомневается депутат. - У нас немножко сложнее: население привыкло к свободе. Так и сейчас: кому-то надо из пригорода в Бишкек, кому-то за город на поля. Не все так просто, как хотелось бы.

Мухтарбек Айнакулов (СДПК) поддерживает коллег, которые призывают изучать опыт Китая и Европы.

- Но не просто копировать, а действовать в соответствии с нашей ситуацией. Самое главное тут – самоизоляция. Готовиться нужно было заранее. И, конечно, перенимать эффективные меры у соседей, - сказал он Vesti.kg.

Аида Исмаилова («Республика – Ата-Журт») считает, что введение в стране чрезвычайного положения – это правильное решение, ведь главное – это профилактика, выявление больных, изоляция и контроль.

Она обратила внимание на то, как быстро китайские граждане самоорганизовались: например, соседи присматривали за детьми и кормили животных, даже если в больницу с заражением увозили малознакомого человека.

«Особое внимание там уделили медицинским работникам, - сказала депутат Vesti.kg. - В первые часы появления заболевания коронавирусом заразились 3 тыс. медиков, поэтому врачей и милицию нужно обеспечивать средствами безопасности в первую очередь.

Я поднимала вопрос оснащения наших медработников в парламенте, мне ответили, что всего хватает. Но врачи пишут, что иногда остаются даже без еды, особенно в обсервациях. А милиция встречает прибывших из другой страны, будучи одета в свою обычную форму, только в масках. Наше правительство должно проработать свои ошибки».

Лидер фракции «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше Алмамбет Шыкмаматов недавно говорил в интервью «Кыргыз Туусу», что Китай практически победил коронавирус.

«Технологии, ресурсы, финансы наших соседей позволят ему одержать и полную победу. У правительства этой страны хватит возможностей ликвидировать последствия эпидемии», - уверен он.

Власть приводит в пример

Стоит отметить, что президент Сооронбай Жээнбеков тоже позитивно оценил китайский опыт борьбы с коронавирусом.

На заседании Совета безопасности 21 марта 2020 года он напомнил, что из-за несоблюдения дисциплины во многих странах ситуация сильно обострилась, а в странах, придерживающихся строгой дисциплины, особенно в Китае, масштабы заражения пошли на спад.

«Поэтому еще раз хочу обратиться к гражданам с просьбой строго соблюдать необходимые условия и дисциплину, которых требует ситуация, - сказал он. - Да, наш народ очень гостеприимный, психологически тяжело принять ограничения. Но, еще раз повторюсь, сохранение дисциплины — это вопрос здоровья не отдельно взятого гражданина, а всей нации».

В середине марта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев указал, что Китай борется с вирусом, изолируя граждан, и призвал кыргызстанцев брать пример с соседей:

«Они сидят в своих домах, не посещают места скопления народа, - обратил внимание глава кабмина. - Как показывает статистика, если вначале заражались по тысяче человек, то в последние дни по 7-8 случаев. Китай на своем опыте выработал способ борьбы с вирусом. Через свое посольство они спрашивают, какая помощь нам нужна. Они говорят: у нас уже есть опыт, мы готовы вам помочь. Китай протягивает руку помощи не только нам, но и другим странам».

А еще в начале февраля он подчеркивал, что Кыргызстан ориентирован на тесное взаимодействие с китайской стороной для скорейшего преодоления коронавирусной инфекции.

«Власти Китая принимают активные меры, способные остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него», - заметил Абылгазиев.

Заместитель главы Октябрьского района Бишкека Таалайбек Акматбаев в разговоре с «Кыргыз Туусу» восхитился тем, что правительство КНР с самого начала распространения эпидемии COVID-2019 предприняло серьезные меры по ее предотвращению.

«Думаю, благодаря предпринятым мерам коронавирус в этой стране, можно сказать, побежден, - считает он. - Когда правительство соседней страны ставит какую-либо цель, обычно оно достигает ее. К примеру, оно определяет конкретную дату по выведению из бедности определенного количества своих граждан и добивается этого. Думаю, так же и с коронавирусом».

Общественность аплодирует

Немало слов сказано об успехе китайских методов борьбы с коронавирусом не только политиками, но и общественными деятелями и экспертами.

Например, кандидат исторических наук, политолог Табылды Акеров поделился с изданием «Ачык саясат плюс» мнением о том, что Китай смог победить коронавирус силой власти.

«Поэтому в стране была дисциплина, миллионы людей слушались представителей власти, - уверен он. - Однако это были крайне суровые решения. Например, приняли чрезвычайно строгие меры вроде «скрывшие свою болезнь пойдут под суд или под расстрел». Ввели очень жесткий карантинный режим».

Преподаватель БГУ имени К. Карасаева, политолог Айболот Айдосов заметил в беседе с «Кыргыз Туусу», что меры, предпринятые Китаем в борьбе с коронавирусом, принесли потрясающие результаты.

«Вирус там действительно превратился в проблему национального масштаба, - рассуждает он. - Борьба с болезнью усложнялась тем, что вспышка пришлась на Новый год, когда граждане Китая активно перемещаются по стране. И надо признать, что китайские власти и народ продемонстрировали всему миру ответственное отношение к этой проблеме. Как результат — народ Китая, без преувеличения, героически выстоял против болезни».

Он уверен, что уроки и опыт Китая можно успешно применять и в других регионах мира, где вирус набирает обороты.

«Сегодня многое зависит от ученых всего мира, которые работают над созданием вакцины и эффективных препаратов против коронавируса, - сказал эксперт. - Но без огромных усилий и мер, которые предпринял Китай в борьбе с этим вирусом, справиться с такой угрозой даже при наличии вакцины было бы непросто. Вирус сегодня, можно сказать, уступил и отступил в Поднебесной. А это вселяет уверенность, что и другие страны по примеру Китая смогут справиться с ним».

Источник: vesti.kg