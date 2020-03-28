Сценарий 7 апреля создал Максим Бакиев?

Время правления Курманбека Бакиева назвали семейным управлением.

В результате оно и доконало Бакиева. На вопрос: «Была ли дружной между собой семья Бакиевых?», ответ могут дать события 7 апреля. Начнем с самого начала.

Корни трагедии лежат глубоко

Известно, что после женитьбы Курманбека Бакиева на второй жене (токол), его совместная жизнь с Татьяной Бакиевой прекратилась. Такая выходка экс-президента не понравилась его детям. Поэтому каждый из них пошел своей дорогой. Старший сын работал в Комитете госбезопасности, а младший Максим Бакиев уже на 4 курсе Кыргызско-Российского славянского университета стал увлекаться бизнесом. Уже тогда он работал в международной юридической компании «Интерправо». Рассказывают, что он в течение 2-х лет работал в британской компании «BCB solution Limited» советником по развивающимся странам Среднего и Ближнего Востока. Однако, достоверной информации об этом нет.

В действительности, сладкие мечты Максима Бакиева реализовались только после 2005 года. Вмеcте с латвийским миллионером Валерием Белоконем в 2006 году они регистрируют в Латвии инвестиционную фирму. Их целью было разгосударствление сферы недропользования и финансов в Кыргызстане. Из этого видно, что Максим Бакиев не болел душой за Кыргызстан, работал только на себя одного. Поэтому он с латвийскими друзьями много работал над проектами добычи и производства нефти, газа, богатств недр с использованием финансовых средств Кыргызстана. У него была недвижимость в России, Казахстане, Южной Америке, Украине. А в Кыргызстане владельцем банка «Манас банк», как известно, был Белоконь. В 2010 году издание «Телеграф 4» писало, что Белоконь и Максим владеют 50% долей компании «Naval Aktivi». Короче говоря, Максим Бакиев все тайно взятые взятки, крупный и мелкий доход выводил за рубеж.

Раскол семьи

Но, влиятельный член семьи Жаныш Бакиев давно понял о неблагоприятных последствиях начатых дел Максима, ему это не нравилось, и он попытался умерить пыл Максима. Всем известно, что он и сам негласно руководил силовыми структурами, создал фонд имени старшего брата Жусупбека Бакиева, откуда брал сколько хотел. Видимо, он неспроста предостерегал, проявляя прозорливость: «Если что, ты следом за матерью уедешь в Россию или в Латвию, а нам придется туго». Хотя Максим при людях называл Жаныша «братом», в действительности не считал его за человека. Если Жаныш Бакиев через свой фонд оказывал другим помощь, желал укрепления власти брата, то Максим, напротив, воспринимал страну как финансовый источник. Близко знающие Максима, особенно, сокурсники вспоминают его как очень скупого человека. Ухудшение взаимоотношений Максима и Жаныша приходится на 2008 год. В 2006-2007 годах во время митингов Жаныш Бакиев без сна и отдыха работал и мотался, всей душой желая сохранить власть брата, а Максим в это время готовился к побегу, по слухам, он всегда был наготове. По правде говоря, Максим Бакиев не то, чтобы любить свой народ и землю, государство, он даже к родному отцу относился без особой нежности. Для него деньги были всегда на первом месте, его вел только этот интерес.

Медет Садыркулов и Жаныш Бакиев

Известно, что после митингов апреля 2007 года в Кыргызстане оппозиция сильно сдала. Вот с этого времени и до 7 апреля, можно сказать, была эпоха расцвета Максима Бакиева. Его главной целью было расчистить себе дорогу, иначе говоря, убрать людей, близких к Жанышу Бакиеву. В этом плане они воспользовались знаниями Медета Садыркулова, и совершают большой поворот в государственной кадровой службе. Хотя Жаныш Бакиев выступал против, но президент слушался своего сына, отдал управление в его руки. Так, создание Секретариата Президента и Центрального агентства по инвестициям показало стране, что хозяин в стране Максим Бакиев. Мало того, они успели тайно внести проект в Основной закон, что в случае смерти президента (его отца – Курманбека Бакиева) его место займет Максим Бакиев. Если бы не события 7 апреля, вполне возможно, осенью 2010 года Максим Бакиев стал бы исполняющим обязанности президента.

Однако, внесший неподъемный вклад своим трудом в переворот 2005 года Жаныш Бакиев тоже был не прост. Он приложил все силы для ухода с должности Медета Садыркулова из Белого дома, через посредничество разных людей вынудил его написать заявление об уходе. Максиму только того и надо было, поскольку у МЧС ресурсы иссякли и он уже не был способен совершать великие вещи.

Максим назначил токол (вторую жену) Садыркулова Оксану Малеваную главой Секретариата, чем привел Жаныша в замешательство. Начиная с того дня Президент попадает в плен к евреям и перестает встречаться с «правильными» людьми. В дополнение ко всему, назначил премьер-министром Данияра Усенова, послушного Максиму, очень старался отдать сферу энергетики в частную собственность, не обращал внимания на недовольство народа. В народе ходят сплетни, что Жаныш с Максимом «стрелялись» один раз в резиденции, второй раз в Кара-Балте. Но достоверность не установлена до сих пор.

Во время премьер-министра И.Чудинова оппозицию очень удивило заявление, что достигнуто соглашение с «Кумтором» в пользу Кыргызстана. Но с этого соглашения большую пользу получил Максим Бакиев. К.Исабеков говорил, что поднимал вопрос о национализации «Кумтора», и поставил этим канадцев в тяжелое положение. Максим Бакиев не вмешивался, не вел переговоры с ними, и только получив с них деньги лично для себя, подписал соглашение.

Та же Америка, которая душит большинство стран мира претензиями об отсутствии у них демократии, и добивается этим своих целей, пошла на переговоры с Максимом о создании транзитного Центра перевозок в «Манасе», и осталась в Кыргызстане. Тогда же прежний министр иностранных дел Кадырбек Сарбаев похвалялся: «Если бы не Максим Бакиев, маловероятно, чтобы американцы согласились платить за аренду 60 млн. долларов». Приведем еще одно высказывание К.Бакиева. Президент очень доверял своему сыну. Например, в бытность его самого премьер-министром у А.Акаева, он не подписывал государственные документы, пока их не просмотрит Максим. Поэтому Максим шутил над отцом, называя его «колхозом». Если продолжать речь о делах во время Максима Бакиева, придется обвинять многих людей. Например, во времена Аскара Акаева от авиакеросина с аэропорта «Манас» Майрам Акаева ежемесячно получала доход в 2 млн.долларов. Известно также, кто показал эту службу Максиму во времена К.Бакиева. Сегодня ни одна душа не знает, каково состояние Максима Бакиева. Найденные 7 апреля в ячейках 20 миллионов – это лишь малая толика для успокоения народа.

Ранее говорилось, что династия Бакиевых берет начало со времен сказания кыргызского малого эпоса «Курманбек», и они себя причисляют к роду «тейитов». Мало того, некий исследователь генеалогического древа президента К.Бакиева, таки, раскопал корни семи его предков, а также перечислил лучших сыновей, вышедших из этого рода.

К.Бакиев не мог бы снова и снова продлевать свои полномочия как И.Каримов и Н.Назарбаев Этого бы не допустил кыргызский народ, особенно, оппозиция. Став президентом, он не смог добиться успехов, каких сам ожидал.

Тем не менее, он выдал машины во все айил окмоту, привез много сельскохозяйственной техники, бюджет страны вырос в 3 раза, он повысил зарплаты. Хотя он проделал еще ряд таких дел, но в годы его правления усилилась коррупция, криминал открыто поднял голову.

Как выше говорилось, он пожертвовал одним годом президентства и неуместно пошел на президентские выборы. На случай, «если не смогу выполнять свои обязанности, мой сын займет мое место», и начал готовить законодательную базу.

Делались дела, непонятные народу, что в голову ему не могло придти. Это было следствием оглядки на Москву. Тогда очень видные деятели в Кремле пустились следом за Максимом и хотели "прижать" его. В Бишкек прибыли люди из российского ФСБ, и следили за ним. Скандалы по ювелирному делу "Алтына"; отмывание миллиардов долларов в Кыргызстане; притеснения российских предпринимателей Максимом; «пропажа» 150 млн.долларового гранта Москвы на поддержку бюджета; «пропажа» 100 млн.долларов, якобы потраченных на строительство Камбараты-2 из 300 млн.долларового кредита и еще множество подобных дел скрывалось от кыргызского народа, но от русских этого нельзя было скрыть.

В 2008 году тогдашний руководитель службы финансовой разведки распространил заявление, что «в Кыргызстане отмываются крупные суммы денег». Потом этот вопрос был поднят в Жогорку Кенеше. Однако, этим не заинтересовались ни один депутат и ни одна общественная организация. Мало того, руководитель финансовой разведки предположил причастность этих денег к международной террористической организации «Аль-Каида». Но, узнав, что во главе этого дела стоит Максим Бакиев, замолчал. Найденные в прошлом году векселя на миллиарды долларов в наших банках, тоже наверное, имеют к этому отношение.

Все доходы с «5 канала», «Мегакома», авиабазы «Ганси», с поставок авиакеросина в аэропорт «Манас», с энергетики, «Манас банка», «АУБа», «Кумтора» и других крупных прибыльных предприятий ежедневно приносили Максиму многомиллионную прибыль.

Вот, Россия дала в апреле 2009 года кредит в 300 млн.долларов, он все время находился в обороте. Здесь замечу, эти 300 миллионов долларов целиком «съел» не один Максим. Из них 20 млн.долларов остались в Центральном Банке России, а 100 млн., говорят, потрачены на строительство Камбараты.

Но в сентябре 2010 года Временное правительство вознамерилось направить 180 млн.долларов из этого кредита на покрытие дефицита бюджета. До этого же твердили, что их «съел» Максим. А Камбарата еще в мае должна была быть введена в эксплуатацию, ВП же запустило ее только в сентябре. Специалисты говорят, что все давно было готово, причины задержки им непонятны. Наверное, и здесь что-то было нечисто.

К сожалению, ВП, пришедшее на крови народа, не стало говорить народу правду, и заморочило ему голову. С начала 2010 года Россия начинает преследовать Максима и выматывать его. В дополнение, она поддерживает кыргызскую оппозицию, ее лидеров во главе с Отунбаевой начинает принимать одного за другим в Москве. Стал заметен раскол между властью и народом, мало того, повышение тарифов на электроэнергию «вырыло могилу» Бакиеву. В этих условиях было трудно найти выход. Тем не менее, власть провела «Курултай Согласия». На нем открыто говорят и советуются, решают вместе проблемы. Его целью было показать Москве, что кыргызский народ поддерживает Курманбека Бакиева.

После этого задумывалась тяжелая болезнь президента, он должен был бы уехать на лечение в Германию и не смог бы выполнять свои обязанности. В это время в Белом доме больше называлось имя Максима Курманбековича, чем Курманбека Салиевича - госчиновники во главе с Данчиком постоянно говорили: «Максим Курманбекович не подписывает, пусть Максим Курманбекович сначала посмотрит». Однако, желания сына не сбылись и президент почему-то не заболел. Причиной тому явились младшие братья во главе с Жанышем, Нариманом Тюлеев, Усеном Сыдыковым и другими соратниками, которые заморочили голову президенту. Заметившая это Москва, перешла к необъявленной атаке, стала усилено освещать в своих СМИ события в Нарыне и в Таласе, показывая на весь мир какое тяжелое положение в Кыргызстане.

Например, если Сариев в Бишкеке собирает 15-20 человек на пикет, то РТР-24 увеличивает их количество до 15 тысяч человек. В действительности именно тогда становится видно, какой Максим умный и прозорливый. Убедившись, что отец не передает ему «трон», он до 7 апреля выводит из страны свои активы. Свою маму Татьяну Бакиеву он зааранее за 2 недели отправил в Россию.

Когда до 7 апреля оставалось 3-4 дня, Роза Отунбаева открыто говорила некоторым людям, что власть вот-вот поменяется. Большинство людей не знает, что Отунбаева и Бакиев являются друг другу сватами. Брат жены Максима женат на родной племяннице Отунбаевой. Может быть, оттуда произошла утечка информации? К тому же неспроста сын Отунбаевой Атай брал кредит в 500 тысяч долларов в «АзияУниверсалБанке».

Максим Бакиев в последний момент, 5 апреля, взяв с собой тогдашнего министра иностранных дел Сарыбаева, улетел в Америку. Но до сих пор нет ответа на вопрос: с какой целью, в чем содержание рабочей поездки, с кем он должен был встречаться. По некоторой информации, его брат Марат Бакиев тоже до 7 апреля летал в Латвию.

В эпосе «Курманбек» хан Тейитбек не дал своему единственному сыну имя Телтору, и тот погиб от рук врага. А спустя 5-6 веков потомок Тейитбека Бакиев не дал своему сыну «трон», и все семейство рассыпалось по миру.

Источник: газета «Жанырык апта» № 9 от 31.03.2011 / стр. 5