 Депутат Бекешев правительству: Готовьте бесплатные продуктовые карточки 

Парламентарий попросил кабмин взять в одни руки благотворительную деятельность по бездумной раздаче продуктов
Депутат ЖК, обращаясь к правительству, заявил о необходимости упорядочить выдачу продуктовых карточек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Уважаемое правительство!
Я знаю, что вам приходится работать 24/7 и при этом выслушивать разную критику. Люди недовольны, им непривычно сидеть на карантине, а многие экономически к этому не готовы. Люди, которые живут однодневным заработком, мамы с детьми, имеющими инвалидность, люди на пособиях, люди, работавшие в неформальном секторе, – им очень тяжело.
Пока не поздно:
- формируйте списки нуждающихся;
- возьмите всю благотворительную деятельность по бездумной раздаче продуктов в одни руки;
- подсчитайте потребность в обеспечении минимальным продуктовым набором;
- готовьте порядок выдачи продуктовых карточек;
- и когда станет совсем тяжело, начинайте раздачу через волонтеров и со строгим контролем.
Не надо ждать месяца.
Сейчас благотворительные организации кинулись помогать, а списки нуждающихся формируются хаотично, по субъективному ощущению. Срочно надо взять и эту деятельность под контроль. Там, где контроль и подотчетность, подключатся и меценаты.
Я уверен, под должным контролем мы никого не оставим голодать», - написал парламентарий.
Источник: vesti.kg
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